Летний турпоток увеличился

Северная столица пользуется большой популярностью среди наших соотечественников и иностранцев. Поэтому сюда регулярно приезжает большое число туристов. Так, в первые 9 месяцев текущего года в СПб побывало 8,7 млн. приезжих, что в 2 раза превышает средние показатели по стране.

Отдельного упоминания заслуживает летний период. По данным «Питерец.ру», летний турпоток СПб вырос на 20% – по сравнению с сезоном 2023-го. Так что Петербург заслуженно является одним из крупнейших турцентов России.

Приезжие охотно посещают местные достопримечательности. Также их привлекают новые общественные пространства и современные проекты. При этом растет количество путешествующих семей. Сейчас доля таких туристов составляет 53%. Годом ранее данный показатель был на уровне 38%.