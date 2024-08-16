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Питерец.ру » Общество » В СПб вырос иностранный турпоток

В СПб вырос иностранный турпоток

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Иностранные туристы стали посещать Северную столицу чаще

«Питерец.ру» сообщает, что в СПб вырос поток иностранных туристов. По данным туркомитета Смольного, количество иностранных гостей города увеличилось примерно на 15%.

Главным образом это достигнуто за счет увеличения потока иранских и китайских туристов. Однако в город на Неве продолжают приезжать и жители европейских стран. При этом многие посещают Северную столицу РФ по электронным визам.

Также наблюдается высокая загруженность гостиниц СПб. Представители туркомитета радуются данной тенденции, но выражают надежду, что поток приезжих по итогам года вырастет еще сильнее.

По крайней мере, лето 2024 года было одним из самых заполняемых за прошедшие 4 года. Так что есть основания рассчитывать и на дальнейшую динамику турпотока.

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