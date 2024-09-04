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Питерец.ру » Общество » Ездили на автобусах на юг

Ездили на автобусах на юг

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Петербуржцы отправлялись на отдых и на автобусах

Лето – период, когда многие люди отправляются на отдых. Они едут в другие страны, а также в иные регионы страны. Причем для этого используется не только авиа- и ж/д транспорт, но и междугородние автобусы.

«Питерец.ру» сообщает, что большой популярностью среди жителей Северной столицы пользуются южные автобусные маршруты. Так, в этом году ими воспользовались более 2 тыс. петербуржцев.

В летние месяцы из СПб было 12 рейсов в Геленджик. В этот популярный курорт отправилось примерно 800 человек. Также было 13 рейсов в Симферополь – там побывало более 1 тыс. человек.

В транспортном комитете Северной столицы отметили, что автобусное направление пользуется большой популярностью. Например, июньские рейсы до Геленджика были заполнены на 90%.

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