Ездили на автобусах на юг

Лето – период, когда многие люди отправляются на отдых. Они едут в другие страны, а также в иные регионы страны. Причем для этого используется не только авиа- и ж/д транспорт, но и междугородние автобусы.

«Питерец.ру» сообщает, что большой популярностью среди жителей Северной столицы пользуются южные автобусные маршруты. Так, в этом году ими воспользовались более 2 тыс. петербуржцев.

В летние месяцы из СПб было 12 рейсов в Геленджик. В этот популярный курорт отправилось примерно 800 человек. Также было 13 рейсов в Симферополь – там побывало более 1 тыс. человек.

В транспортном комитете Северной столицы отметили, что автобусное направление пользуется большой популярностью. Например, июньские рейсы до Геленджика были заполнены на 90%.