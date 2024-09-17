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Питерец.ру » Общество » Турпоток в СПб восстановился

Турпоток в СПб восстановился

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
78.ru
Губернатор сообщил о возвращении турпотока к допандемийным показателям

Северная столица РФ является привлекательной для туристов. Город на Неве регулярно посещают как наши соотечественники, так и иностранные гости. Поэтому проблем с турпотоком не возникает.

Однако в дело вмешалась пандемия, из-за чего число приезжий заметно сократилось. Понадобилось время, чтобы восстановить показатели. Но все же Петербургу удалось вернуться на прежний уровень.

«Питерец.ру» сообщает, что сейчас турпоток СПб достиг доковидных результатов. Об этом заявил глава города Александр Беглов. Он подчеркнул, что на это восстановление не смогли повлиять новые запреты и попытки отмены.

Петербург продолжает притягивать к себе, потому сюда приезжают представители разных городов и религий. Александр Дмитриевич также выразил благодарность тем, кто понимает значимость СПб для международной культуры.

Напоминаем, что на прошлой неделе в Петербурге завершился X Культурный форум. В нем приняли участие более 1,7 тыс. человек из 80 стран.

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