ента новостей

13:14
Ладожский мост разведут для прохода вверх по реке барже-буксирного состава
13:02
Генерал-полковник Алексей Воробьёв поздравил специальный моторизованный полк Росгвардии с присвоением почетного наименования «Измайловский»
11:39
В Сертолово мигрант ударил ножом соотечественника
11:33
На проспекте Просвещения иномарка сбила 8-летнего мальчика
11:28
Полицейские поймали курьеров мошенников из Пушкина, обманувших пенсионера с улицы Сикейроса
11:22
Во Фрунзенском районе ищут троицу, совершившую поджог покрышек у квартиры пенсионерки
11:15
На парковке Ледового дворца обстреляли автомобиль из «пневмата»
11:12
В Калининском районе уличное застолье закнчилось дракой и угоном автомобиля
11:04
В поселке им. Свердлова агрессивный мужчина избил водителя автобуса
10:59
В Янино в массовой драке четыре человека получили ножевые ранения
10:52
В Тосно двое мигрантов выпрыгнули с 4-го этажа, спасаясь от земляка с ножом
10:06
В кафе СПб выросла выручка
09:25
Дома под Петербургом не будут сносить?
23:59
ВХЛ: «СКА-Нева» в овертайме выиграла у «Южного Урала», а для петербургского хоккейного «Динамо» поражение от «Челмета» стало уже третьим подряд
23:31
Баскетбольный «Зенит» потерпел поражение от ЦСКА со счётом 77:83, в составе петербуржцев 19 очков набрал Бэйкон, по 13 – Пойтресс и Мун
21:14
«Ленинградцу» в 13-м туре второй лиги повезло: команда Вадима Евсеева вырвала ничью у «Сибири» благодаря голу Бачинского на 5-й компенсированной ко второму тайму минуте
17:20
В Песочном поймали пьяного стрелка по окнам
01:23
Оба петербургских клуба, выступающих в ВХЛ, синхронно проиграли свои матчи 11 октября: «Динамо» по буллитам уступило «Южному Уралу», «СКА-Нева» дома не смогла сдержать «Магнитку»
23:29
В Красном селе большегруз насмерть сбил пешехода
22:06
Петербургские боксёры Эдуард Саввин и Илья Попов стали чемпионами России, Попов ещё и получил «Приз Бориса Лагутина» самому техничному боксёру
21:37
СКА с Заврагиным в воротах одержал крупную победу над «Автомобилистом»: Кузнецов открыл счёт уже на 3-й минуте
20:04
В Невском районе троллейбус сбил 42-летнего мужчину
15:58
На развязке КАД с Московским шоссе полностью перекроют съезд
12:00
В Петербурге поймали 17-летнего разбойника, ограбившего студента на Школьной улице
11:46
В Волхове полицейские поймали «форточника»
11:29
В Ленобласти на автодороге «Мины-Новинка» иномарка насмерть сбила пешехода
11:11
На Ленинском проспекте ограбили салон красоты
11:01
В СПб вырос спрос на телевизоры
10:33
В Петербурге задержан курьер мошенников,обманувших пенсионерку с проспекта Большевиков
10:19
В Петербурге поймали 20-летнего курьера мошенников, обманувших пенсионерку с Пискаревского проспекта
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Генерал-полковник Алексей Воробьёв поздравил специальный моторизованный полк Росгвардии с присвоением почетного наименования «Измайловский»

Генерал-полковник Алексей Воробьёв поздравил специальный моторизованный полк Росгвардии с присвоением почетного наименования «Измайловский»

0
21
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Росгвардия
Генерал-полковник Алексей Воробьёв поздравил специальный моторизованный полк Росгвардии с присвоением почетного наименования «Измайловский»

В Санкт-Петербурге в Соборе Святой Живоначальной Троицы Лейб-гвардии Измайловского полка состоялась торжественная церемония, в ходе которой по поручению директора Росгвардии генерала армии Виктора Золотова заместитель главы ведомства генерал-полковник Алексей Воробьёв довёл до личного состава специального моторизованного полка Северо-Западного округа войск национальной гвардии Указ Президента Российской Федерации Владимира Путина о присвоении подразделению почётного наименования «Измайловский».

Генерал-полковник Алексей Воробьев вручил памятную табличку с текстом Указа Президента Российской Федерации командующему Северо-Западным округом Росгвардии Герою России генерал-лейтенанту Сергею Буракову.  
Обращаясь к участникам мероприятия, генерал-полковник Алексей Воробьев отметил, что личный состав специального моторизованного полка достойно выполняет служебно-боевые задачи по обеспечению безопасности граждан в ходе международных, спортивных, экономических и массовых общественных мероприятий.  

Заместитель директора также подчеркнул, что в наши дни боевой дух войск опирается на традиции, связь с историей, на примеры мужества и героизма предыдущих поколений гвардейцев.  

Праздничное богослужение в честь присвоения специальному моторизованному полку войск национальной гвардии почетного наименования провел настоятель Собора Святой Живоначальной Троицы Лейб-гвардии Измайловского полка протоиерей Геннадий Бартов. Он также поздравил личный состав полка и отметил историческую преемственность российских военнослужащих в деле защиты Отечества и важность возрождения наименования «Измайловский». 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 10 октября 2024 г. № 869 почетное наименование «Измайловский» присвоено 2-му специальному моторизованному полку Северо-Западного округа Росгвардии. Соответствующий Указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.  

Специальный моторизованный полк сформирован в 1966 году в Ленинграде для усиления борьбы с хулиганством и пресечения преступности на улицах и в общественных местах. Военнослужащие полка участвовали в обеспечении общественной безопасности на самых крупных и значимых мероприятиях, включая XXII летние Олимпийские игры в 1980 году, чемпионат мира по футболу 2018, чемпионат Европы по футболу 2020, ежегодный Петербургский международный экономический форум, праздник выпускников школ «Алые паруса».

Личный состав полка участвовали в боевых действиях в Афганистане и выполнении служебно-боевых задач на территории Северо-Кавказского региона, обеспечивали охрану общественного порядка в Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджанской ССР, в городах Армянской ССР, извлекли из-под завалов сотни пострадавших от разрушительного землетрясения в 1988 году в Армении. За личное мужество и отвагу многие военнослужащие полка награждены государственными наградами. 

Солдаты, сержанты, прапорщики и офицеры 2-го специального моторизованного полка войск национальной гвардии берегут и приумножают традиции своего исторического предшественника – лейб-гвардии Измайловского полка, созданного императрицей Анной Иоанновной для охраны императорского дворца. Лейб-гвардии Измайловский полк был сформирован 22 сентября 1730 года в Москве и назван в честь села Измайлово, впоследствии передислоцирован в г. Санкт-Петербург.

2-й специальный моторизованный полк выполняет задачи, аналогичные выполнявшимся лейб-гвардии Измайловским полком, – обеспечение общественной безопасности в г. Санкт-Петербурге и охрана важных государственных объектов.

Войска национальной гвардии Российской Федерации ведут свою 213-летнюю историю от Отдельного корпуса внутренней стражи, первый командир которого – генерал от инфантерии, генерал-адъютант, граф Комаровский Е.Ф., являясь ветераном лейб-гвардии Измайловского полка, привнес в созданные по распоряжению императора Александра I войска правопорядка лучшие гвардейские традиции. 

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

28-06-2024, 18:09
Генерал-полковник Алексей Воробьёв проверил готовность сил и средств к проведению праздника выпускников «Алые паруса»
10-06-2024, 10:47
Генерал-полковник Алексей Воробьёв проверил ход формирования Академии Росгвардии в Петербурге
2-09-2024, 16:10
Заместитель директора Росгвардии провел совещание по реализации избирательных прав росгвардейцев и готовности СЗО Росгвардии к обеспечению безопасности Единого дня голосования
9-10-2024, 21:00
В Петербурге подвели итоги служебно-боевой деятельности Северо-Западного округа Росгвардии
17-06-2023, 20:16
Генерал-полковник Олег Плохой вручил дипломы выпускникам Санкт-Петербургского военного института Росгвардии
3-09-2024, 15:58
Генерал-полковник Алексей Воробьёв поздравил первокурсников Военной академии Росгвардии с принятием Военной присяги

Происшествия на дорогах

0
52
Сегодня, 11:33
На проспекте Просвещения иномарка сбила 8-летнего мальчика
0
211
12-10-2024, 23:29
В Красном селе большегруз насмерть сбил пешехода
0
295
12-10-2024, 20:04
В Невском районе троллейбус сбил 42-летнего мужчину
0
169
12-10-2024, 11:29
В Ленобласти на автодороге «Мины-Новинка» иномарка насмерть сбила пешехода
Наверх