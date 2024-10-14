Генерал-полковник Алексей Воробьёв поздравил специальный моторизованный полк Росгвардии с присвоением почетного наименования «Измайловский»

В Санкт-Петербурге в Соборе Святой Живоначальной Троицы Лейб-гвардии Измайловского полка состоялась торжественная церемония, в ходе которой по поручению директора Росгвардии генерала армии Виктора Золотова заместитель главы ведомства генерал-полковник Алексей Воробьёв довёл до личного состава специального моторизованного полка Северо-Западного округа войск национальной гвардии Указ Президента Российской Федерации Владимира Путина о присвоении подразделению почётного наименования «Измайловский».

Генерал-полковник Алексей Воробьев вручил памятную табличку с текстом Указа Президента Российской Федерации командующему Северо-Западным округом Росгвардии Герою России генерал-лейтенанту Сергею Буракову.

Обращаясь к участникам мероприятия, генерал-полковник Алексей Воробьев отметил, что личный состав специального моторизованного полка достойно выполняет служебно-боевые задачи по обеспечению безопасности граждан в ходе международных, спортивных, экономических и массовых общественных мероприятий.

Заместитель директора также подчеркнул, что в наши дни боевой дух войск опирается на традиции, связь с историей, на примеры мужества и героизма предыдущих поколений гвардейцев.

Праздничное богослужение в честь присвоения специальному моторизованному полку войск национальной гвардии почетного наименования провел настоятель Собора Святой Живоначальной Троицы Лейб-гвардии Измайловского полка протоиерей Геннадий Бартов. Он также поздравил личный состав полка и отметил историческую преемственность российских военнослужащих в деле защиты Отечества и важность возрождения наименования «Измайловский».

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 10 октября 2024 г. № 869 почетное наименование «Измайловский» присвоено 2-му специальному моторизованному полку Северо-Западного округа Росгвардии. Соответствующий Указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Специальный моторизованный полк сформирован в 1966 году в Ленинграде для усиления борьбы с хулиганством и пресечения преступности на улицах и в общественных местах. Военнослужащие полка участвовали в обеспечении общественной безопасности на самых крупных и значимых мероприятиях, включая XXII летние Олимпийские игры в 1980 году, чемпионат мира по футболу 2018, чемпионат Европы по футболу 2020, ежегодный Петербургский международный экономический форум, праздник выпускников школ «Алые паруса».

Личный состав полка участвовали в боевых действиях в Афганистане и выполнении служебно-боевых задач на территории Северо-Кавказского региона, обеспечивали охрану общественного порядка в Нагорно-Карабахской автономной области Азербайджанской ССР, в городах Армянской ССР, извлекли из-под завалов сотни пострадавших от разрушительного землетрясения в 1988 году в Армении. За личное мужество и отвагу многие военнослужащие полка награждены государственными наградами.

Солдаты, сержанты, прапорщики и офицеры 2-го специального моторизованного полка войск национальной гвардии берегут и приумножают традиции своего исторического предшественника – лейб-гвардии Измайловского полка, созданного императрицей Анной Иоанновной для охраны императорского дворца. Лейб-гвардии Измайловский полк был сформирован 22 сентября 1730 года в Москве и назван в честь села Измайлово, впоследствии передислоцирован в г. Санкт-Петербург.

2-й специальный моторизованный полк выполняет задачи, аналогичные выполнявшимся лейб-гвардии Измайловским полком, – обеспечение общественной безопасности в г. Санкт-Петербурге и охрана важных государственных объектов.

Войска национальной гвардии Российской Федерации ведут свою 213-летнюю историю от Отдельного корпуса внутренней стражи, первый командир которого – генерал от инфантерии, генерал-адъютант, граф Комаровский Е.Ф., являясь ветераном лейб-гвардии Измайловского полка, привнес в созданные по распоряжению императора Александра I войска правопорядка лучшие гвардейские традиции.