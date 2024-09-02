Заместитель директора Росгвардии провел совещание по реализации избирательных прав росгвардейцев и готовности СЗО Росгвардии к обеспечению безопасности Единого дня голосования

В Санкт-Петербурге по поручению директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации генерала армии Виктора Золотова заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковник Алексей Воробьёв провел совещание по реализации избирательных прав военнослужащих и сотрудников ведомства в ходе Единого дня голосования и проверил готовность сил и средств Северо-Западного округа Росгвардии к выполнению задач по обеспечению общественной безопасности предстоящих выборов.

В режиме видеоконференцсвязи начальник Главного военно-политического управления Росгвардии генерал-лейтенант Денис Ермаков доложил о проведенном комплексе мероприятий по организации участия личного состава ведомства в голосовании. Заместитель командующего Северо-Западным округом Росгвардии по военно-политической работе полковник Владимир Тихонов доложил об участии военнослужащих и сотрудников округа в выборах. Также по данному вопросу генерал-полковник Алексей Воробьёв заслушал заместителей командующих округами войск национальной гвардии, начальников военных вузов Росгвардии, командиров воинских частей.

Командующий Северо-Западным округом Росгвардии Герой России генерал-лейтенант Сергей Бураков доложил о проведенных мероприятиях по подготовке сил и средств Росгвардии к выполнению задач по участию в охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности Единого дня голосования.

В ходе работы в округе генерал-полковник Алексей Воробьёв вручил государственные награды росгвардейцам, отличившимся в ходе проведения специальной военной операции. В соответствии с Указом Президента Российской Федерации за мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, военнослужащим и сотрудникам Северо-Западного округа Росгвардии вручены медали Суворова и Жукова.

Также генерал-полковник Алексей Воробьёв вручил ведомственные медали «За заслуги в укреплении правопорядка» сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии, которые ранее в Санкт-Петербурге задержали вооруженных преступников.