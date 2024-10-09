В Петербурге подвели итоги служебно-боевой деятельности Северо-Западного округа Росгвардии

В Санкт-Петербурге по поручению директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации генерала армии Виктора Золотова заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковник Алексей Воробьев подвел итоги участия подразделений Северо-Западного округа Росгвардии в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности международных, экономических, спортивных и общественно-политических мероприятий, состоявшихся в регионе в текущем году.

Первый заместитель командующего Северо-Западным округом Росгвардии генерал-лейтенант Руслан Кантемиров доложил об участии сил и средств Росгвардии в обеспечении безопасности Дня знаний, Единого дня голосования, Х Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур, Евразийского женского форума и других мероприятий.

«На высоком уровне обеспечен визит делегации офицеров Национальной гвардии Республики Казахстан. Отмечаю с положительной стороны ежедневные выступления ансамбля песни и пляски округа в военных госпиталях для раненых участников СВО. Хорошей тенденцией стало взаимодействие округа с Военной академией Росгвардии при совместном выполнении служебно-боевых задач и участии офицеров округа в образовательном процессе», - отметил генерал-полковник Алексей Воробьев.

В ходе работы в округе генерал-полковник Алексей Воробьев вручил государственные награды росгвардейцам, отличившимся в ходе проведения специальной военной операции и при обеспечении безопасности граждан на массовых мероприятиях. Указом Президента Российской Федерации за мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, военнослужащим и сотрудникам Северо-Западного округа Росгвардии вручены медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Жукова, «За отличие в охране общественного порядка».

Также генерал-полковник Алексей Воробьев вручил ведомственную медаль «За содействие» временно исполняющему обязанности заместителя начальника полиции — начальнику Управления Госавтоинспекции России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области полковнику полиции Алексею Круглову.