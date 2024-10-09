ента новостей

21:00
В Петербурге подвели итоги служебно-боевой деятельности Северо-Западного округа Росгвардии
20:58
Съезд с внутреннего кольца КАД на М-11 открыли досрочно
17:00
Такси в СПб подорожало
15:13
Как насчет повышения по работе?
10:19
Ресурсы Роскомнадзора атаковали из зарубежных стран
10:06
В поселке Красный Бор мужчина ограбил пожилого собутыльника
09:59
В Кировском районе Ленобласти в ДТП погиб водитель автомобиля «Ваз 2106»
09:52
В центре Петербурга поймали дебошира, повредившего дорогую иномарку
09:42
В Петербурге поймали курьера мошенников, который сознался еще в десяти эпизодах обмана пенсионеров
09:36
На рынке в центре Петербурга мигранта ранили ножом за то, что без разрешения взял покататься автомобиль
08:25
Погибли, не добравшись до вершины Джаулагири
07:53
Подросток пришел в женской одежде – теперь родителей хотят лишить прав
02:09
Игровой день 8 октября в КХЛ: Михайлис снова забивает за «Металлург», а результативная серия Ливо в 15 матчей прервалась в игре «Салавата Юлаева» с ЦСКА
01:42
Кабмин утвердил перечень хостинг-провайдеров для государственных онлайн-ресурсов
01:38
Discord заблокировали в РФ
20:35
Петербургский мини-футбольный «Кристалл» не сумел пройти дальше в Кубке России после обидной ничьей с «ИрАэро», когда гол Боливара почти принёс столь нужную победу
19:21
«СКА-Нева» в Барнауле победила «Динамо-Алтай» со счётом 3:1, шайбы у петербуржцев забросили Горбушин, Нарзяев и Конозов
14:07
Спам-звонки будут блокировать в России
14:05
Фотовыставка «Донбасс. Прошлое и настоящее»
13:36
Каких специалистов активно ищут в СПб?
12:46
На развязке трасс А-180 и А-120 в Ленобласти полностью перекроют съезд
12:03
Можно сдать монеты
11:55
На Тихорецком проспекте иномарка сбила 16-летнюю девочку
11:52
В поселке Стеклянный рецидивист ограбил пенсионера
10:28
В Альпийском переулке избили 12-летнего подростка
10:23
Мигранта, зарезавшего соотечественника в Невском райне, задержали в «Пулково»
09:46
В СПб состоится саммит СНГ
08:36
Колбасники разорились
01:16
СКА в овертайме удалось выиграть у «Локомотива» 200-й матч Романа Ротенберга в качестве главного тренера клуба КХЛ, при этом вратарь Никита Серебряков не попал даже в запас.
23:20
В Ленобласти на трассе «Магистральная» в ДТП с грузовиком погиб водитель иномарки
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Петербурге подвели итоги служебно-боевой деятельности Северо-Западного округа Росгвардии

В Петербурге подвели итоги служебно-боевой деятельности Северо-Западного округа Росгвардии

0
22
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Росгвардия
Заместитель директора Росгвардии генерал-полковник Алексей Воробьев подвел итоги служебно-боевой деятельности Северо-Западного округа Росгвардии 

В Санкт-Петербурге по поручению директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации генерала армии Виктора Золотова заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковник Алексей Воробьев подвел итоги участия подразделений Северо-Западного округа Росгвардии в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности международных, экономических, спортивных и общественно-политических мероприятий, состоявшихся в регионе в текущем году.

Первый заместитель командующего Северо-Западным округом Росгвардии генерал-лейтенант Руслан Кантемиров доложил об участии сил и средств Росгвардии в обеспечении безопасности Дня знаний, Единого дня голосования, Х Санкт-Петербургского международного форума объединенных культур, Евразийского женского форума и других мероприятий.

«На высоком уровне обеспечен визит делегации офицеров Национальной гвардии Республики Казахстан. Отмечаю с положительной стороны ежедневные выступления ансамбля песни и пляски округа в военных госпиталях для раненых участников СВО. Хорошей тенденцией стало взаимодействие округа с Военной академией Росгвардии при совместном выполнении служебно-боевых задач и участии офицеров округа в образовательном процессе», - отметил генерал-полковник Алексей Воробьев.

В ходе работы в округе генерал-полковник Алексей Воробьев вручил государственные награды росгвардейцам, отличившимся в ходе проведения специальной военной операции и при обеспечении безопасности граждан на массовых мероприятиях. Указом Президента Российской Федерации за мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, военнослужащим и сотрудникам Северо-Западного округа Росгвардии вручены медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Жукова, «За отличие в охране общественного порядка».

Также генерал-полковник Алексей Воробьев вручил ведомственную медаль «За содействие» временно исполняющему обязанности заместителя начальника полиции — начальнику Управления Госавтоинспекции России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области полковнику полиции Алексею Круглову.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

2-09-2024, 16:10
Заместитель директора Росгвардии провел совещание по реализации избирательных прав росгвардейцев и готовности СЗО Росгвардии к обеспечению безопасности Единого дня голосования
28-06-2024, 18:09
Генерал-полковник Алексей Воробьёв проверил готовность сил и средств к проведению праздника выпускников «Алые паруса»
6-04-2023, 18:34
Заместители директора Росгвардии проверили организацию боевой подготовки в Северо-Западном округе
10-06-2024, 10:47
Генерал-полковник Алексей Воробьёв проверил ход формирования Академии Росгвардии в Петербурге
3-09-2024, 15:58
Генерал-полковник Алексей Воробьёв поздравил первокурсников Военной академии Росгвардии с принятием Военной присяги
18-06-2022, 14:27
В Петербурге состоялся выпуск офицеров института войск национальной гвардии Российской Федерации

Происшествия на дорогах

0
100
Сегодня, 09:59
В Кировском районе Ленобласти в ДТП погиб водитель автомобиля «Ваз 2106»
0
112
Вчера, 11:55
На Тихорецком проспекте иномарка сбила 16-летнюю девочку
0
165
7-10-2024, 23:20
В Ленобласти на трассе «Магистральная» в ДТП с грузовиком погиб водитель иномарки
0
172
7-10-2024, 23:14
В массовом ДТП на Санкт-Петербургском шоссе погибли водитель такси и его пассажирка
Наверх