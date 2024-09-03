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Питерец.ру » Общество » Генерал-полковник Алексей Воробьёв поздравил первокурсников Военной академии Росгвардии с принятием Военной присяги

Генерал-полковник Алексей Воробьёв поздравил первокурсников Военной академии Росгвардии с принятием Военной присяги

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Росгвардия
Генерал-полковник Алексей Воробьёв поздравил первокурсников Военной академии Росгвардии с принятием Военной присяги

В Санкт-Петербурге по поручению директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации генерала армии Виктора Золотова заместитель директора Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации – главнокомандующего войсками национальной гвардии Российской Федерации генерал-полковник Алексей Воробьёв поздравил с принятием Военной присяги и началом учебного года курсантов первого курса Военной академии Росгвардии.
Торжественная церемония принятия Военной присяги состоялась на Соборной площади Петропавловской крепости.
В своем поздравлении заместитель директора Росгвардии отметил, что приведение к Военной присяге является главным событием в жизни каждого военнослужащего. «Сейчас эту клятву исполняют ваши старшие товарищи, ваши братья по оружию в ходе выполнения служебно-боевых задач в зоне проведения специальной военной операции», - сказал генерал-полковник Алексей Воробьёв.
Также генералы, офицеры и курсанты Росгвардии почтили память императора Всероссийского Петра Великого, возложив цветы к его могиле.
В этом году в Санкт-Петербурге сформирована Военная ордена Жукова академия войск национальной гвардии Российской Федерации, в ее составе создан новый командно-артиллерийский факультет, также продолжат обучение курсантов командный факультет и факультет военно-политической работы. В числе поступивших первокурсников – военнослужащие-участники специальной военной операции, уроженцы Херсонской области, Донецкой и Луганской Народных Республик.
В ознаменование начала учебного года и первого набора на командно-артиллерийский факультет курсант первого курса этого факультета академии произвёл полуденный выстрел из пушки  Нарышкина бастиона Петропавловской крепости.
Также первокурсников поздравили командующий Северо-Западным округом Росгвардии Герой России генерал-лейтенант Сергей Бураков, руководитель Департамента по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества Росгвардии генерал-лейтенант Сергей Шевчук и начальник Управления образования Росгвардии генерал-майор Александр Медведев, начальник Главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-лейтенант полиции Андрей Тарасов, врио начальника Военной академии войск национальной гвардии Российской Федерации генерал-майор Андрей Кийко, командиры петербургских отрядов ОМОН и СОБР Росгвардии.
Военная академия войск национальной гвардии Российской Федерации сформирована в 2024 году на базе Санкт-Петербургского ордена Жукова военного института войск национальной гвардии Российской Федерации. С момента создания в 1944 году военный институт подготовил более 33 тыс. офицеров, 13 из которых стали Героями Советского Союза и Российской Федерации. С золотой медалью вуз окончили – более 300 человек, с отличием – почти 2,5 тыс. человек.

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