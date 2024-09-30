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Питерец.ру » Общество » В саду Мариинского дворца прошла последняя в этом сезоне экскурсия

В саду Мариинского дворца прошла последняя в этом сезоне экскурсия

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37
Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗАКС
Сад Мариинского дворца принял последних посетителей в 2024 году

В саду Мариинского дворца, том самом, что долгое время был закрыт для публики, прошла последняя в этом сезоне экскурсия, ознаменовавшая завершение насыщенного летнего сезона. В этот заключительный день работы для посетителей во внутреннем дворе дворца состоялась акция «Книга в подарок», которая подарила каждому желающему возможность приобрести интересную книгу, унося с собой частичку культуры. В этот день также был показан литературный спектакль «Пушкин. Евгений Онегин. Рисунки на полях», в котором классическое произведение ожило в формате интерактивного театра, позволив погрузиться в мир романа и ощутить его атмосферу через художественное восприятие рисунок на полях книги. Музыкальное сопровождение спектакля было завершено в исполнении ансамбля «Эссе-квинтет», завораживающими звуками создавая неповторимую атмосферу и дополняя литературные образы музыкальными красками.

В этом году Музейно-библиотечный парламентский центр Законодательного Собрания Санкт-Петербурга уже во второй раз принял участие в Историко-культурном фестивале «День дома». Фестиваль, проходивший в саду ЗС СПб, превратился в настоящий праздник культуры и истории. В рамках фестиваля прошли многочисленные мероприятия: встречи в формате проекта «Читаем вслух», в которых любой желающий мог прочитать любимый отрывок из книги, концерты в честь 30-летия петербургского парламента, напомнившие о важности и значимости законодательного органа, выставки, представляющие разнообразные темы и артефакты, лекции, открывающие новые грани знаний, мастер-классы, позволяющие погрузиться в творческий процесс, презентации книг и проектов, ознакомившие с новыми идеями и творческими направлениями, игры и интерактивы для юных посетителей, завладевшие их вниманием и погрузившие в мир развлечений, и музыкально-творческие композиции, которые создавали неповторимую атмосферу и дополняли общий концерт яркими красками.

Помимо фестиваля, в течение лета в саду хранители Мариинского дворца провели почти 30 экскурсий, рассказывая о истории дворца, его архитектурных особенностях, и демонстрируя великолепные интерьеры. В целом, с июня по сентябрь в саду прошло 60 мероприятий, которые посетили более 62 тысяч человек.

Сад Мариинского дворца открыли для свободного посещения по инициативе спикера петербургского парламента Александра Бельского в мае 2022 года - впервые за 178 лет. С тех пор в нем побывали более 100 тысяч посетителей. Открытие сада для публики стало настоящим событием в культурной жизни Санкт-Петербурга, превратив его в любимое место отдыха и проведения времени для жителей и гостей города. В саду можно насладиться красотой зелени, почувствовать атмосферу истории, посетить мероприятия, отдохнуть от шума города, и просто насладиться окружающей красотой.

Источник: ЗАКС
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