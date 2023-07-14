В саду Мариинского дворца состоятся поэтические чтения

В эту субботу, 15 июля, сад Мариинского дворца будет открыт не только для традиционных свободных экскурсий. Для ценителей поэзии в 13:00 начнутся литературные чтения произведений Афанасия Фета, Фёдора Тютчева и Михаила Лермонтова. В случае если погода позволит, с 16.00 до 17.00 в саду состоится концерт джазовой музыки, а уже через полчаса – экскурсия по выставке «200 лет – юбилей славной гвардейской школы», организованной культурно-просветительским проектом «Лермонтовский Петербург». В 1825-1839 годах в здании на месте нынешнего Мариинского дворца существовала Школа гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, здесь получал образование в 1832-1834 годах поэт Михаил Лермонтов. Плац школы, которая в этом году отмечает 200 лет со дня основания, располагался как раз в том месте, где сейчас разбит камерный внутридворцовый сад.

Сад Мариинского дворца – зелёный уголок в самом сердце Санкт-Петербурга. Здесь растут яблоня китайская, черёмуха Маака, айва японская, груша, шиповник, клён серебристый, клён татарский, дуб, сирень, розы. Сад работает с июня до середины октября по субботам и воскресеньям с 11:00 до 19:00.