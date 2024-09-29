В Мариинском дворце, исторической резиденции петербургских правителей, развернулась серьезная дискуссия о безопасности и суверенитете России в условиях гибридной войны. Всероссийская научно-практическая конференция, организованная Следственным комитетом РФ, Петровской академией наук и искусств, и Российским государственным педагогическим университетом им. А.Н. Герцена, собрала экспертов, ученых и политиков, стремящихся определить стратегии противодействия новейшим угрозам.

Открывая пленарное заседание, председатель постоянной комиссии Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Ирина Иванова зачитала обращение спикера петербургского парламента Александра Бельского. В нем подчеркивалась глубокая озабоченность негативными последствиями "гибридной агрессии" со стороны "коллективного Запада", которая затрагивает все сферы жизни российского общества, от экономики и внутренней политики до сознания граждан.

Ирина Иванова также представила свой доклад, посвященный промышленной и финансовой безопасности российских предприятий. В нем были выделены ключевые слабые места и предложены конкретные меры по укреплению экономической стойкости России перед лицом внешних вызовов.

Алексей Воронцов, президент Петровской академии, член Общественной палаты Петербурга, прочитал обращение главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. В этом обращении подчеркивалась необходимость единения российского общества в лице гибридной войны, инициированной западными странами.

Дискуссия на конференции была живой и плодотворной. Участники обсуждали различные аспекты гибридной войны, от кибербезопасности и информационной войны до влияния на сознание граждан. В центре внимания оказались и проблемы внутриполитической стабильности, экономического развития и борьбы с дезинформацией.

Однако все участники конференции сошлись на одном – Россия должна быть готовной к любым вызовам, чтобы защитить свой суверенитет и обеспечить безопасность своих граждан.

Конференция в Мариинском дворце стала важным событием в контексте растущих угроз гибридной войны. Она дала возможность определить ключевые проблемы и начать разрабатывать конкретные меры по их решению. В этой сложной и непредсказуемой ситуации единство и сотрудничество всех сил российского общества являются залогом успеха.