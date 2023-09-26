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Питерец.ру » Экономика » В Петербурге начала работу конференция по освоению энергетических ресурсов Арктики

В Петербурге начала работу конференция по освоению энергетических ресурсов Арктики

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Опубликовал: Вадик Котов
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ЗАКС
В Мариинском дворце состоялось пленарное заседание 16-й Международной выставки и конференции по освоению ресурсов нефти и газа Российской Арктики и континентального шельфа стран СНГ RAO/CIS OFFSHORE

В Мариинском дворце состоялось пленарное заседание 16-й Международной выставки и конференции по освоению ресурсов нефти и газа Российской Арктики и континентального шельфа стран СНГ RAO/CIS OFFSHORE 2023. Форум проходит в Санкт-Петербурге раз в два года, начиная с 1993 года, и имеет статус центральной конгрессно-выставочной площадки, на которой обсуждаются вопросы освоения арктических месторождений и континентального шельфа, а также применение инновационных технологий в сфере добычи полезных ископаемых.

Участников заседания приветствовал заместитель Председателя Законодательного Собрания Павел Иткин, зачитавший обращение спикера петербургского парламента Александра Бельского, в котором, в частности, говорится:

«Арктика и континентальный шельф представляют собой огромные возможности для добычи углеводородов. Однако дальнейшее их освоение, открытие и разработка новых месторождений ставят перед отраслью актуальные задачи, требуют применения инновационных подходов и технологий. Впервые международная конференция, посвящённая освоению шельфа арктических морей России, прошла в 1993 году. С тех пор это мероприятие регулярно собирает представителей государственных структур, ведущих отраслевых компаний и международного научно-технического сообщества, которые вместе обсуждают насущные вопросы – от разведочных работ и энергетической инфраструктуры до морской медицины и развития соответствующей законодательной базы. Северная столица, обладая уникальными транспортными и логистическими возможностями, большим научным, образовательным, промышленным и кадровым потенциалом, играет значимую роль в освоении Арктики. Проведение такого форума подчёркивает особый статус Петербурга, демонстрирует его готовность быть одним из основных центров сотрудничества и обмена опытом в вопросах развития северных широт».

Модератор мероприятия, генеральный директор делового издания «Ведомости Северо-Запад» Александр Щелканов огласил приветствие заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Александра Новака, в котором отмечается, что государственная политика страны направлена на расширение топливно-энергетической базы в Арктическом регионе.

К собравшимся также обратились председатель Комитета СПб по делам Арктики Герман Широков (от имени Губернатора города Александра Беглова) и президент Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты Владимир Катенёв, выразивший благодарность ЗС СПб и Александру Бельскому за деятельное сотрудничество в оценке регулирующего воздействия нормативных актов, направленных на освоение северных территорий.

В заседании приняли участие председатель Научного совета РАН по геологии и разработке нефтяных, газовых и угольных месторождений, академик Алексей Конторович, представители компаний «Газпром», «Роснефть», «Росатом», Курчатовского института, Горного университета, сотрудники органов власти субъектов РФ.

В ходе заседания обсуждались вопросы государственного регулирования освоения морского шельфа, роль инновационной атомной энергетики в арктических проектах, текущие задачи и перспективы развития Северного морского пути и другие.

16-я Международная выставка и конференция будет проходить в Петербурге с 26 по 29 сентября. В её программе – работа 13 круглых столов и выставочная экспозиция, центральное место в которой занимает объединенный стенд петербургских предприятий, подготовленный Комитетом по делам Арктики.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ЗАКС
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