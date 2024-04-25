В Мариинском дворце вручили награды участнику СВО

Мариинский дворец посетил представитель подразделения 61-й бригады морской пехоты Северного флота. Военнослужащий прибыл в Санкт-Петербург, чтобы принять автомобиль УАЗ «Патриот». Машина была приобретена и приведена в порядок силами депутатского корпуса. Кроме того, в автомобиль будет загружена гуманитарная помощь, которую собрали жители Петербурга.

Также по поручению спикера петербургского парламента Александра Бельского военнослужащему была вручена благодарность председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга «За мужество, ответственность при выполнении особо важных задач по защите суверенитета и безопасности нашей страны, преданность долгу». Кроме того, по поручению настоятеля Сестрорецкого храма участнику СВО была вручена награда «Покров Святой Богородицы».