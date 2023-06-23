В Мариинском дворце открылся форум организации «Команда страны»

В Мариинском дворце состоялось пленарное заседание III Межрегионального форума «Команда страны»: Лидеры общественного мнения». В этом году в форуме приняли участие 196 участников из 37 субъектов РФ. Среди них – представители органов власти, бизнеса, общественные деятели.
Участников заседания приветствовали руководитель фракции Законодательного Собрания Санкт-Петербурга «Единая Россия» Павел Крупник и вице-губернатор СПб Борис Пиотровский.
Парламентарий вручил благодарственные письма Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александра Бельского членам правления АНО «Команда страны» - председателю экспертного совета по здравоохранению Валентину Додонову, депутату Народного Хурала Республики Бурятия Сергею Дорошу, депутату Государственного Совета Республики Коми Вячеславу Завальневу, общественным деятелям Игорю Колчину и Алёне Суворовой.
На пленарном заседании обсуждали роль лидеров общественного мнения в информационной повестке страны. В этот же день в Мариинском дворце в рамках форума прошли круглый стол «Интеллектуальный капитал молодёжи как драйвер развития страны» и панельное обсуждение «Российский стандарт лидеров общественного мнения». Форум будет работать 23 и 24 июня.
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