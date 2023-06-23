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Питерец.ру » Общество » В Мариинском дворце открылся форум организации «Команда страны»

В Мариинском дворце открылся форум организации «Команда страны»

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗАКС
В Мариинском дворце состоялось пленарное заседание III Межрегионального форума «Команда страны»

В Мариинском дворце состоялось пленарное заседание III Межрегионального форума «Команда страны»: Лидеры общественного мнения». В этом году в форуме приняли участие 196 участников из 37 субъектов РФ. Среди них – представители органов власти, бизнеса, общественные деятели.

Участников заседания приветствовали руководитель фракции Законодательного Собрания Санкт-Петербурга «Единая Россия» Павел Крупник и вице-губернатор СПб Борис Пиотровский.

- Здесь собрались люди со всех концов нашей страны ради уникальной возможности встретиться и обменяться мнениями об информационной повестке России. Как развиваются наши регионы, что волнует их жителей – вот главные вопросы сегодняшнего заседания. Многие из нас занимают государственные должности, связанные с огромной ответственностью. По нам будут судить о власти, об обществе. И мы должны относиться к соотечественникам, как к своей семье. Мы все живём в одной стране. У каждого есть собственное мнение. Но важно, чтобы все мы были преданы России и доказывали это своими делами. Уверен, на форуме вы обменяетесь важной информацией, которая поможет вам формировать общественное мнение в своих регионах, и это пойдёт на пользу всей стране, - сказал Павел Крупник.

Парламентарий вручил благодарственные письма Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Александра Бельского членам правления АНО «Команда страны» - председателю экспертного совета по здравоохранению Валентину Додонову, депутату Народного Хурала Республики Бурятия Сергею Дорошу, депутату Государственного Совета Республики Коми Вячеславу Завальневу, общественным деятелям Игорю Колчину и Алёне Суворовой.

На пленарном заседании обсуждали роль лидеров общественного мнения в информационной повестке страны. В этот же день в Мариинском дворце в рамках форума прошли круглый стол «Интеллектуальный капитал молодёжи как драйвер развития страны» и панельное обсуждение «Российский стандарт лидеров общественного мнения». Форум будет работать 23 и 24 июня.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Источник: ЗАКС
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