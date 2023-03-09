В Мариинском дворце открылась конференция «Блокадный быт: цена победы»

В Мариинском дворце открылась III научно-практическая конференция по актуальным вопросам краеведения «Блокадный быт: цена победы». В работе форума приняли участие депутаты Наталия Астахова, Павел Иткин и Анастасия Мельникова, которая зачитала собравшимся приветствие спикера парламента Александра Бельского:

«В блокадной летописи остается еще много неизученных страниц, рассказывающих о примерах мужества, стойкости и силы духа, которые позволили жителям Ленинграда преодолеть все испытания. Эта конференция объединяет молодых ученых и экспертов, служит эффективной площадкой для обсуждения важных исследовательских проблем. Она ставит перед собой благородную просветительскую цель – расширить наши знания о быте простых ленинградцев и напомнить о значении их бессмертного подвига».

Участники конференции – жители блокадного Ленинграда, сотрудники петербургских библиотек, архивов и музеев, краеведы, экскурсоводы, представители поисковых клубов и исторических обществ, молодые исследователи. Ее организаторами выступили отдел петербурговедения Центральной городской публичной библиотеки имени В.В. Маяковского и Музейно-библиотечно-просветительский центр Мариинского дворца.

Директор ЦГПБ Зоя Чалова отметила важную роль работы Центральной библиотеки в блокадном Ленинграде.

– Сегодня мы открываем дневники и видим: в библиотеку приходило по 60-70 человек в день. Они были в таком состоянии, когда ты еле двигаешься и хочешь есть, когда ты истощен и падаешь. Так велико было желание читать, несмотря на попытки фашистов сломить нас. Это была наша маленькая Победа, – сказала она.

За значительный вклад в сохранение культурного наследия, исторической памяти и активную просветительскую деятельность Зое Чаловой была вручена Почетная грамота Председателя Законодательного Собрания.

В течении дня на форуме прозвучат доклады по темам: «Мариинский дворец в осажденном Ленинграде», «Письма блокадной семьи Гарпф», «Продовольственные карточки», «Свадьбы в годы блокады» и другие. Кроме того, в рамках мероприятия при содействии Санкт-Петербургского Союза художников в Мариинском дворце развернута выставка художницы-блокадницы Елены Марттилы (1923–2022).