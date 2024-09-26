Снова незаконно легализовывали мигрантов

Предприимчивые люди стремятся зарабатывать деньги различными способами. Только вот не все эти методы бывают законными, что и приводит к весьма к печальным последствиям.

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице выявлен еще один бизнес в сфере незаконной миграции. Этой деятельностью занималась супружеская пара, владеющая 5 хостелами. Предприимчивые муж и жена регистрировали приезжих из государств Средней Азии, но те фактически там не жили.

При этом владельцы гостиниц подавали неверные сведения о регистрации в организацию, которая и оформляла приезжих. Таким способом супружеской чете удалось легализовать 900 человек. По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Супруги-предприниматели находятся под стражей.