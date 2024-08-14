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Питерец.ру » Общество » Идея была гениальной, но незаконной

Идея была гениальной, но незаконной

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
spb.tsargrad.tv
Петербуржец зарабатывал на прописке мигрантов, но о его плане узнала полиция

Современные Остапы Бендеры находят новые способы заработка. Порой такие предприниматели проворачивают по-настоящему оригинальные замыслы. Только вот идеи эти вступают в противоречие с законом.

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице возбудили дело против предпринимателя, который занимался фиктивным оформлением мигрантов. В течение 1,5 лет предприимчивый мужчина прописал в своей квартире 400 человек, что позволило ему заработать 800 тыс. руб.

Этот петербуржец регистрировал мигрантов, после чего те подавали сведения о проживании в соответствующую инстанцию и получали право на оформление трудового патента. Но потом данная схема была обнаружена.

В итоге в отношении предприимчивого петербуржца уже введены некоторые ограничения. Ну а расследование уголовного дела продолжается.


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