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В Ленобласти трассу «Кола» перекроют в связи с разводкой мостов через Свирь и Неву 

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Опубликовал: Вадик Котов
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В Ленобласти федеральную трассу Р-21 «Кола» перекроют в связи с разводкой мостов через Свирь и Неву 

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия) 24 сентября 2024 года будут полностью перекрывать движение автомобильного транспорта в связи с разводкой мостов через реки Нева и Свирь.
Ладожский мост (через реку Нева) расположенный на 40 километре Р-21 «Кола», в Кировском районе Ленинградской области разведут в период с 10:00 до 10:45.
Лодейнопольский мост (через реку Свирь) расположенный на 236 километре Р-21 «Кола», в Лодейнопольском районе Ленинградской области разведут в период с 12:50 до 15:00.

«В связи с разводкой мостов движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.

Источник: ФКУ Упрдор «Северо-Запад»
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