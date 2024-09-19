Трассу «Кола» перекроют в связи с разводкой мостов через Свирь и Неву 

Федеральное казенное учреждение «Управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад» имени Н.В. Смирнова Федерального дорожного агентства» (ФКУ Упрдор «Северо-Запад») сообщает, что на автомобильной дороге общего пользования федерального значения Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург – Петрозаводск – Мурманск – Печенга – граница с Королевством Норвегия) 19 сентября 2024 года будут полностью перекрывать движение автомобильного транспорта в связи с разводкой мостов через реки Нева и Свирь.

Ладожский мост (через реку Нева) расположенный на 40 километре Р-21 «Кола», в Кировском районе Ленинградской области разведут в период с 10:00 до 10:45.

Лодейнопольский мост (через реку Свирь) расположенный на 236 километре Р-21 «Кола», в Лодейнопольском районе Ленинградской области разведут в период с 12:50 до 15:00.

«В связи с разводкой мостов движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто» - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит учесть данную информацию при планировании маршрутов следования.