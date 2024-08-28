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Питерец.ру » Общество » В Курскую область доставили гуманитарную помощь из трех МО Петербурга

В Курскую область доставили гуманитарную помощь из трех МО Петербурга

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗАКС
В Курскую область доставлены гуманитарная помощь из трех муниципальных округов Санкт-Петербурга

В эти непростые дни, когда Курская область нуждается в помощи, жители Северной столицы проявили настоящую солидарность и единство. Благодаря активной работе общественного движения «Тыловик» и добровольным усилиям жителей муниципальных образований Кронверкское, Посадский и округ Петровский, удалось собрать более двух тонн гуманитарной помощи.

В результате усердия и доброты петербуржцев, на Курскую землю отправилась груз, который включал в себя необходимые для жизни в условиях эвакуации вещи. Это наборы для личной гигиены, постельное бельё, детское питание, продукты питания длительного хранения, медицинские изделия, микроволновые печи, машины для сушки белья, утюги и гладильные доски, фильтры для воды, а также многое другое.

Груз сопровождали главы местных администраций МО и координаторы движения.

Благодаря таким акциям, в любое время можно уверенно говорить о том, что мы не оставим никого в беде и всегда будем рядом в момент необходимости.

Источник: ЗАКС
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