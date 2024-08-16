СПб в топ-5 по бракосочетаниям и рождению детей

«Питерец.ру» сообщает, что агентство «ПромРейтинг» проанализировало количество бракосочетаний в разных регионах в первой половине 2024 года. Петербург стал одним из лидеров данного рейтинга.

1 место заняла Москва – в этот период в столице было зарегистрировано 35,4 тыс. браков. На 2 месте с показателем 20,3 тыс. идет Московская обл. Тройку лидеров замкнул Петербург, где было заключено 19,9 брачных союзов. В топ-5 также вошли Краснодарский край и Свердловская обл. В этих регионов было зарегистрировано 17,3 тыс. и 11,8 тыс. новых супружеских пар.

Если рассматривать рождение младенцев, то здесь пальма первенства тоже досталась Москве – там на свет появилось 58,8 тыс. детей. 2 и 3 место заняли Подмосковье и Краснодарский край с показателями рождаемости 35,3 тыс. и 24,6 тыс. Петербург здесь остался лишь четвертым – в Северной столице родилось 23,1 тыс. младенцев.