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Питерец.ру » Экономика » Лидерство в сфере торговли

Лидерство в сфере торговли

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Петербург вошел в число лидеров в сфере розничной торговли

Лидирующие позиции Петербурга уже давно воспринимаются как данность. Это один из крупнейших городов страны, который по праву носит звание Северной столицы. Так что попадание во всевозможные рейтинги никого не удивляет.

«Питерец.ру» сообщает, что город на Неве оказался в тройке лидеров в сфере розничной торговли. Первое место здесь занимает Москва, на долю которой приходится 15% всего товарооборота страны. Далее идет Московская область с показателем 8%. Немного от этого региона отстал Петербург, расположившийся на третьем месте. В пятерку лидеров также входят Красноярский край и Свердловская область.

Это показывает серьезный экономический потенциал Северной столицы. Однако третье место здесь нельзя назвать большим достижением.

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