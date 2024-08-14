В СПб увеличили выплаты при ЧС

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице повысили размер выплат, полагающихся при чрезвычайной ситуации. Теперь они увеличились на 50%, причем это касается различных компенсаций.

Так, размер единовременной выплаты при ЧС вырос до 15 тыс. руб. При ситуации с неполной потерей имущества будет компенсация в 75 тыс. руб., если же оно утрачено полностью – то 150 тыс. руб. При легких травмах во время ЧС выплатят 300 тыс., при средних и тяжелых – 600 тыс. руб. Если же погиб член семьи, его родные получат 1,5 млн. руб.

Конечно, эти деньги не смогут компенсировать возникающих потерь. Потеря имущества, травмы или гибель человека – это трагедия. Но хорошо, что от государства идет хоть какая-то поддержка. Она в любом случае не бывает лишней.