В центре Петербурга парковка самокатов будет запрещена

На рабочем совещании с членами городского правительства губернатор Александр Беглов дал поручение запретить парковку средств индивидуальной мобильности в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском районах с 1 августа 2024 года.

«Вчера в нашем городе прошёл Главный Военно-Морской парад. Его принял Верховный Главнокомандующий, Президент России Владимир Владимирович Путин. В день репетиции и в День самого парада мы ввели запрет на передвижение по центру города на самокатах – средствах индивидуальной мобильности. Прошёлся в выходные по центру города. И петербуржцы, и туристы подходили и высказывали слова благодарности за принятое решение. Они говорили, что чувствуют себя в большей безопасности и просили сохранить эти меры. Много нареканий было и на хаотичную парковку, которая создает препятствия для пешеходов», – сказал Александр Беглов.

Глава города напомнил, что ранее ограничения для самокатов вводились на время проведения Петербургского международного экономического форума, Военно-морского салона и праздника «Алые паруса» в районах проведения этих мероприятий.

«Положительный эффект был отмечен жителями и гостями города. Считаю необходимым ввести ограничения на постоянной основе. Прошу Комитет по транспорту до 1 августа обеспечить введение этой меры в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском районах. С 1 августа парковка средств индивидуальной мобильности в центре города должна быть запрещена», – подчеркнул губернатор.