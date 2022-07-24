Репетиция парада ко Дню ВМФ изменит трассы движения общественного транспорта в центре Петербурга

Сегодня начиная с 11 часов 00 минут из-за репетиции и проведения Военно-морского парада Литейный, Троицкий, Дворцовый и Благовещенский мосты разведут. Недоступны переправы уже с 9 часов утра. Сведут мосты обратно в 12 часов 15 минут, но воспользоваться ими можно будет только после 14 часов.

Кроме этого, недоступными для горожан на время репетиции окажутся Дворцовая и Адмиралтейская набережные, Биржевой проезд, Мраморный переулок, участки Невского проспекта и улицы Гороховой.

Кроме этого 24, 28, 31 июля из-за репетиции и проведения Военно-морского парада вносятся изменения в трассы автобусов №№ 3, 6, 7, 10, 22, 24, 27, 46, 47, 49, 100, 191, 262, троллейбусов №№ 1, 3, 5, 7, 8, 10, 11, 17, 22 и трамвая № 3

В связи с репетициями и проведением Главного военно-морского парада закрывается движение транспорта на центральных улицах города.

Полный список ограничений опубликован на сайте комитета по транспорту Санкт-Петербурга.