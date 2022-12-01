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Питерец.ру » Общество » По просьбе жителей в Адмиралтейском районе благоустроят сквер

По просьбе жителей в Адмиралтейском районе благоустроят сквер

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Петербурга
По просьбе жителей в Адмиралтейском районе благоустроят сквер

Сквер в Адмиралтейском районе на пересечении 9-й Красноармейской улицы и Якобштадтского переулка будет благоустроен. Такое поручение дал губернатор Александр Беглов в ходе приема граждан в приемной Правительства Санкт‑Петербурга.

К главе города обратилась жительница района с просьбой привести этот сквер в порядок. Она рассказала, что этот зеленый участок – традиционное место отдыха жителей окрестных домов, но в настоящее время все оборудование там демонтировано. Рядом находятся два детских сада, прогимназия «Радуга», лицей № 281.

Александр Беглов поручил провести работы по благоустройству сквера не позднее 1 сентября 2023 года. Он подчеркнул, что в историческом центре города много небольших скверов и садов, их особенно важно содержать в порядке.

В сквере посадят деревья и кусты, обустроят газоны, установят скамейки, детский игровой комплекс, качели, песочницы и другое оборудование. Также будет оборудовано освещение.

Источник: Администрация Петербурга
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