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Питерец.ру » Общество » Закрытие троллейбусного и трамвайного движения для проведения репетиций Главного военно-морского парада

Закрытие троллейбусного и трамвайного движения для проведения репетиций Главного военно-морского парада

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Опубликовал: Вадик Котов
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В связи с проведением репетиций Главного военно-морского парада закрывается трамвайное и троллейбусное движение

В связи с проведением репетиций Главного военно-морского парада закрывается трамвайное и троллейбусное движение:

- 16 июля с 05:00 до 06:15 и 18 июля с 05:00 до 06:15 - по Литейному, Благовещенскому, Дворцовому и Троицкому мостам.

Троллейбусы следуют:

№ 1: от к/ст «Улица Маршала Тухачевского» по действующей трассе до к/ст «Адмиралтейский проспект»;

№ 3: от к/ст «Улица Маршала Тухачевского» по ул. Маршала Тухачевского, Апрельской ул., пр. Металлистов, Якорной ул., Комаровскому проезду, Большеохтинскому мосту, Тульской ул., Суворовскому пр., Кирочной ул., Потемкинской ул., ул. Чайковского, Литейному пр. (обратно: по Литейному пр., Кирочной ул.), далее по действующей трассе до к/ст «Балтийский вокзал»;

№ 7: от к/ст «Таллинская улица» по действующей трассе до к/ст «Адмиралтейский проспект»;

№ 8: от к/ст «Ж-д. станция «Ручьи» по действующей трассе до к/ст «Площадь Ленина»;

№ 10: от к/ст «Конногвардейский бульвар» по Конногвардейскому бульвару, Почтамтскому пер., ул. Якубовича (обратно: по Конногвардейскому бульвару, пл. Труда, ул. Якубовича, Конногвардейскому пер.), Исаакиевской пл., М. Морской ул., Невскому пр., пр. Бакунина (обратно: по Полтавской ул., Невскому пр.) до к/ст «Проспект Бакунина»;

№ 11: от к/ст «Конногвардейский бульвар» по Конногвардейскому бульвару, Почтамтскому пер., ул. Якубовича (обратно: по Конногвардейскому бульвару, пл. Труда, ул. Якубовича, Конногвардейскому пер.), Исаакиевской пл., М. Морской ул., Невскому пр., Суворовскому пр., Лафонской ул., ул. Бонч-Бруевича (обратно: по Тульской ул.) до к/ст «Тульская улица»;

№ 12: от к/ст «Казанский собор» по Казанской ул., Гороховой ул. (обратно: по Гороховой ул., Адмиралтейскому пр., Невскому пр.), Загородному пр., Владимирскому пр., Литейному пр., Кирочной ул., Суворовскому пр., Лафонской ул., ул. Бонч-Бруевича (обратно: по Тульской ул.)  до к/ст «Тульская улица».

Трамваи следуют:

№ 3: движение закрыто.

- 21 июля с 09:00 до 14:00 и 25 июля с 09:00 до 14:00 - по Литейному, Благовещенскому, Дворцовому, Троицкому мостам, Невскому проспекту от Адмиралтейского проспекта до Садовой улицы.

Троллейбусы следуют:

№ 1: от к/ст «Улица Маршала Тухачевского» по действующей трассе до Суворовского пр., далее по Суворовскому пр. до к/ст «Тульская улица»;

№ 3: от к/ст «Улица Маршала Тухачевского» по ул. Маршала Тухачевского, Апрельской ул., пр. Металлистов, Якорной ул., Комаровскому проезду, Большеохтинскому мосту, Тульской ул., Суворовскому пр., Кирочной ул., Потемкинской ул., ул.Чайковского, Литейному пр. (обратно: по Литейному пр., Кирочной ул.), далее по действующей трассе до к/ст «Балтийский вокзал»;

№ 5: от к/ст «Улица Маршала Тухачевского» по ул. Маршала Тухачевского, Апрельской ул., пр. Металлистов, Якорной ул., Комаровскому проезду, Большеохтинскому мосту, Тульской ул., Суворовскому пр., Невскому пр. до к/ст «Проспект Бакунина»;

№ 7: от к/ст «Таллинская улица» по действующей трассе до Невского пр., далее по Невскому пр. до к/ст «Проспект Бакунина»;

№ 8: от к/ст «Ж-д. станция «Ручьи» по действующей трассе до к/ст «Площадь Ленина»;

№ 10: от к/ст «Улица Кораблестроителей» по Наличной ул., Большому пр. В.О., Детской ул., Среднему пр. В.О., 22-й и 23-й линиям В.О., Большому пр. В.О., 1-й линии В.О., Тучкову мосту, пр. Добролюбова, пер. Талалихина, пер. Нестерова, Съезжинской ул., Большому пр. П.С., Ждановской наб. (обратно: Ждановской наб., Тучкову мосту), Ждановской ул. до к/ст «Новоладожская улица»;

№ 11: от к/ст «Улица Кораблестроителей» по ул. Кораблестроителей, ул. Нахимова, Наличной ул., Большому пр. В.О., Детской ул., Среднему пр. В.О., 22-й и 23-й линиям В.О., Большому пр. В.О., 1-й линии В.О., Тучкову мосту, пр. Добролюбова, пер. Талалихина, пер. Нестерова, Съезжинской ул. (обратно: по Большому пр. П.С.) до к/ст «Съезжинская улица»;

№ 12: от к/ст «Улица Кораблестроителей» по действующей трассе до Большого пр. В.О., далее по Большому пр. В.О., 22-й и 23-й линиям В.О., Среднему пр. В.О. и в обратном направлении по действующей трассе до к/ст «Улица Кораблестроителей»;

№ 17: от к/ст «Сызранская улица» по ул. Решетникова, Московскому пр., Загородному пр. до к/ст «Владимирская площадь» (обратно: по Загородному пр., Московскому пр., Благодатной ул., Новоизмайловскому пр., Краснопутиловской ул., Варшавской ул., ул. Галстяна, ул. Костюшко, ул. Галстяна, Краснопутиловской ул., Новоизмайловскому пр., Благодатной ул., Московскому пр., ул.Решетникова);

№ 22: от к/ст «Хасанская улица» по действующей трассе до Суворовского пр., далее по Суворовскому пр. до к/ст «Тульская улица».

Трамваи следуют:

№ 3: от к/ст «Площадь Репина» по действующей трассе до Инженерной ул., далее по Инженерной ул., ул. Белинского, Литейному пр., Владимирскому пр., Колокольной ул., ул. Марата, Свечному пер., Лиговскому пр., Кузнечному пер. (обратно: по ул. Марата) до к/ст «Улица Марата».

Источник: Горэлектротранс
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