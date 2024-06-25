Закрытие троллейбусного и трамвайного движения на время праздника выпускников «Алые паруса»

В связи с проведением праздника выпускников петербургских школ «Алые паруса» 28 июня закрывается троллейбусное и трамвайное движение:

- 28 июня с 14:00 до 16:00 по Невскому проспекту от Адмиралтейского проспекта до Малой Морской улицы.

Троллейбусы следуют:

№ 1: от к/ст «Улица Маршала Тухачевского» по действующей трассе до М. Морской ул., далее по М. Морской ул., Исаакиевской ул., Конногвардейскому бульвару, (обратно: по ул. Якубовича, Конногвардейскому пер., Конногвардейскому бульвару, Почтамтскому пер., ул. Якубовича) до к/ст «Площадь Труда»;

№ 7: от к/ст «Таллинская улица» по действующей трассе до М. Морской ул., далее по М. Морской ул., Исаакиевской ул., Конногвардейскому бульвару, (обратно: по ул. Якубовича, Конногвардейскому пер., Конногвардейскому бульвару, Почтамтскому пер., ул. Якубовича) до к/ст «Площадь Труда»;

№ 11: движение осуществляется по двум трассам:

- от к/ст «Улица Кораблестроителей» до к/ст «Съезжинская улица»;

- от к/ст «Улица Маршала Тухачевского» по ул. Маршала Тухачевского, Апрельской ул., пр. Металлистов, Якорной ул., Комаровскому проезду, Большеохтинскому мосту, Тульской ул., Суворовскому пр., Невскому пр., М. Морской ул., Исаакиевской ул., Конногвардейскому бульвару, (обратно: по ул. Якубовича, Конногвардейскому пер., Конногвардейскому бульвару, Почтамтскому пер., ул. Якубовича) до к/ст «Площадь Труда»;

№ 17: от к/ст «Улица Костюшко» по действующей трассе до М. Морской ул., далее по М. Морской ул., Невскому пр. до к/ст «Казанский собор». В обратном направлении движение осуществляется по действующей трассе.

- с 16:00 28 июня до 06:00 29 июня по Невскому проспекту от Адмиралтейского проспекта до Садовой улицы.

Троллейбусы следуют:

№ 1: от к/ст «Улица Маршала Тухачевского» по действующей трассе до Суворовского пр., далее по Суворовскому пр. до к/ст «Тульская улица»;

№ 5: движение закрыто;

№ 7: от к/ст «Таллинская улица» по действующей трассе до Невского пр., далее по Невскому пр. до к/ст «Проспект Бакунина»;

№ 11: движение осуществляется по двум трассам:

- от к/ст «Улица Кораблестроителей» до к/ст «Съезжинская улица»;

- от к/ст «Улица Маршала Тухачевского» по ул. Маршала Тухачевского, Апрельской ул., пр. Металлистов, Якорной ул., Комаровскому проезду, Большеохтинскому мосту, Тульской ул., Суворовскому пр., Невскому пр. до к/ст «Проспект Бакунина»;

№ 17: от к/ст «Сызранская улица» по ул. Решетникова, Московскому пр., Загородному пр. до к/ст «Владимирская площадь» (обратно: по Загородному пр., Московскому пр., Благодатной ул., Новоизмайловскому пр., Краснопутиловской ул., Варшавской ул., ул. Галстяна, ул. Костюшко, ул. Галстяна, Краснопутиловской ул., Новоизмайловскому пр., Благодатной ул., Московскому пр., ул. Решетникова);

№ 22: от к/ст «Хасанская улица» по действующей трассе до Суворовского пр., далее по Суворовскому пр. до к/ст «Тульская улица».

- с 20:00 28 июня до 06:00 29 июня по проспекту Добролюбова, Кронверкскому проспекту.

Троллейбусы следуют:

№ 31: от к/ст «Северный проспект» по действующей трассе до к/ст «Съезжинская улица»;

№№ 9, 10, 11: движение закрыто.

Трамваи следуют:

№ 6: от к/ст «Улица Кораблестроителей» по действующей трассе до к/ст «19 линия В.О.»;

№ 40: от к/ст «Тихорецкий проспект» по действующей трассе до ул. Куйбышева, далее по Сампсониевскому мосту, Финляндскому пр., Б. Сампсониевскому пр., Боткинской ул., ул. Академика Лебедева, ул. Комсомола (обратно: по Боткинской ул.) до к/ст «Площадь Ленина».

- с 22:00 28 июня до 06:00 29 июня по Литейному мосту, Благовещенскому мосту.

Троллейбусы следуют:

№ 3: от к/ст «Улица Маршала Тухачевского» по ул. Маршала Тухачевского, Апрельской ул., пр. Металлистов, Якорной ул., Комаровскому проезду, Большеохтинскому мосту, Тульской ул., Суворовскому пр., Кирочной ул., Потемкинской ул., ул. Чайковского, Литейному пр. (обратно: по Литейному пр., Кирочной ул.), далее по действующей трассе до к/ст «Балтийский вокзал»;

№ 8: от к/ст «Ж-д. станция «Ручьи» по действующей трассе до к/ст «Площадь Ленина»;

№ 12: движение закрыто.

Трамваи следуют:

№ 3: движение закрыто.