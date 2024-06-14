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Питерец.ру » Общество » Pакрывается троллейбусное движение по проспекту Металлистов у Пискаревского проспекта

Pакрывается троллейбусное движение по проспекту Металлистов у Пискаревского проспекта

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Опубликовал: Вадик Котов
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В связи с работами на сетях коммуникаций закрывается троллейбусное движение по проспекту Металлистов у Пискаревского проспекта

В связи с работами на сетях коммуникаций закрывается троллейбусное движение по проспекту Металлистов у Пискаревского проспекта:

- с 05:00 15 июня до 01:00 17 июня при закрытии движения под контактной сетью по четной стороне проспекта Металлистов (в направлении от Пискаревского проспекта)

Троллейбусы следуют:

№ 3: от к/ст «Улица Маршала Тухачевского» по действующей трассе до к/ст «Балтийский вокзал». В обратном направлении: от к/ст «Балтийский вокзал» по действующей трассе до Кирочной ул., далее по Кирочной ул., Суворовскому пр., Тульской ул., Большеохтинскому мосту, Комаровскому проезду, Якорной ул., пр. Металлистов, Апрельской ул., ул. Маршала Тухачевского до к/ст «Улица Маршала Тухачевского»;

- с 05:00 22 июня до 01:00 24 июня при закрытии движения под контактной сетью по нечетной стороне проспекта Металлистов (в направлении к Пискаревскому проспекту)

Троллейбусы следуют:

№ 3: от к/ст «Улица Маршала Тухачевского» по ул. Маршала Тухачевского, Апрельской ул., пр. Металлистов, Якорной ул., Комаровскому проезду, Большеохтинскому мосту, Тульской ул., Суворовскому пр., Кирочной ул., Потемкинской ул., ул. Чайковского, Литейному пр. (обратно: по Литейному пр., Кирочной ул.), далее по действующей трассе до к/ст «Балтийский вокзал»;

№ 43: от к/ст «Река Оккервиль» по действующей трассе до Пискаревского пр., далее по Пискаревскому пр., Полюстровскому пр., Кондратьевскому пр., далее по действующей трассе до к/ст «Площадь Ленина».

Источник: Горэлектротранс
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