Закрытие троллейбусного и трамвайного движения для проведения марафона «Белые ночи»

В связи с проведением спортивно-массового мероприятия – марафона «Белые ночи» 29 июня закрывается трамвайное и троллейбусное движение:

– с 19:30 29 июня до 01:30 30 июня – по проспекту Добролюбова, Невскому проспекту от Адмиралтейского проспекта до Садовой улицы.

Трамваи следуют:

№ 6: движение закрыто;

№ 40: от к/ст «Тихорецкий проспект» по Тихорецкому пр., Политехнической ул., 2-му Муринскому пр.

, пр. Энгельса, Б. Сампсониевскому пр., Сердобольской ул., Торжковской ул., ул. Академика Крылова, Ушаковскому мосту, Каменноостровскому пр., Каменноостровскому мосту, Песочной наб., Вяземскому пер., Иоанновскому пер., наб. р. Карповки, Петропавловской ул., ул. Льва Толстого, ул. Котовского до к/ст «Трамвайный парк № 3».

Троллейбусы следуют:

№ 1: от к/ст «Улица Маршала Тухачевского» по действующей трассе до Суворовского пр., далее по Суворовскому пр. до к/ст «Тульская улица»;

№ 5: от к/ст «Улица Маршала Тухачевского» по ул. Маршала Тухачевского

, Апрельской ул., пр. Металлистов, Якорной ул., Комаровскому проезду, Большеохтинскому мосту, Тульской ул., Суворовскому пр., Невскому пр. до к/ст «Проспект Бакунина»;

№ 7: от к/ст «Таллинская улица» по действующей трассе до Невского пр., далее по Невскому пр. до к/ст «Проспект Бакунина»;

№ 9: движение закрыто;

№ 10: движение закрыто;

№ 11А: движение закрыто;

№ 11: от к/ст «Улица Маршала Тухачевского» по ул. Маршала Тухачевского

, Апрельской ул., пр. Металлистов, Якорной ул., Комаровскому проезду, Большеохтинскому мосту, Тульской ул., Суворовскому пр., Невскому пр. до к/ст «Проспект Бакунина»;

№ 22: от к/ст «Хасанская улица» по действующей трассе до Суворовского пр., далее по Суворовскому пр. до к/ст «Тульская улица»;

№ 31: от к/ст «Северный проспект» по действующей трассе до к/ст «Съезжинская улица».

– с 22:30 29 июня до 01:30 30 июня – по Лафонской улице.

Троллейбусы следуют:

№ 1: от к/ст «Улица Маршала Тухачевского» по действующей трассе до к/ст «Проспект Бакунина»;

№ 12: от к/ст «Улица Кораблестроителей» по действующей трассе до Потемкинской ул., далее по Потемкинской ул., ул. Чайковского, Литейному пр. и в обратном направлении по действующей трассе до к/ст «Улица Кораблестроителей»;

№ 15: от к/ст «Сызранская улица» по действующей трассе до Потемкинской ул., далее по Потемкинской ул., ул. Чайковского, Литейному пр. и в обратном направлении по действующей трассе до к/ст «Сызранская улица»;

№ 22: от к/ст «Хасанская улица» по действующей трассе до к/ст «Проспект Бакунина».