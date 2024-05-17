Закрытие троллейбусного и трамвайного движения на Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ»

В связи с проведением VIII Всероссийского полумарафона «ЗаБег.РФ» 19 мая закрывается троллейбусное и трамвайное движение:

- с 24:00 18 мая до 01:00 19 мая по Малой Морской улице от Вознесенского проспекта до Почтамтской улицы.

Троллейбусы следуют:

№ 5: от к/ст «Тульская улица» по действующей трассе до к/ст «Адмиралтейский проспект»;

№ 22: от к/ст «Хасанская улица» по действующей трассе до к/ст «Адмиралтейский проспект».

- 19 мая с 14:30 до 16:30 по Малой Морской улице от Вознесенского проспекта до Почтамтской улицы.

Троллейбусы следуют:

№ 5: от к/ст «Улица Маршала Тухачевского» по ул. Маршала Тухачевского, Апрельской ул., пр. Металлистов, Якорной ул., Комаровскому проезду, Большеохтинскому мосту, Тульской ул., Суворовскому пр., Невскому пр., М. Морской ул. до к/ст «Адмиралтейский проспект»;

№ 22: от к/ст «Хасанская улица» по действующей трассе до к/ст «Адмиралтейский проспект».

- 19 мая с 06:00 до 14:30 по Адмиралтейскому проспекту, Конногвардейскому бульвару, Университетской набережной, Биржевому мосту, Дворцовому мосту, Невскому проспекту от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта, Лафонской улице.

Троллейбусы следуют:

№ 1: от к/ст «Улица Маршала Тухачевского» по действующей трассе до М. Морской ул., далее по М. Морской ул., Гороховой ул., Б. Морской ул., Невскому пр. и в обратном направлении по действующей трассе до к/ст «Улица Маршала Тухачевского»;

№ 5: от к/ст «Улица Маршала Тухачевского» по ул. Маршала Тухачевского, Апрельской ул., пр. Металлистов, Якорной ул., Комаровскому проезду, Большеохтинскому мосту, Тульской ул., Суворовскому пр., Невскому пр. до к/ст «Проспект Бакунина»;

№ 7: от к/ст «Таллинская улица» по действующей трассе до Невского пр., далее по Невскому пр. до к/ст «Проспект Бакунина»;

№ 10: от к/ст «Улица Кораблестроителей» по действующей трассе до 1-й линии В.О., далее по 1-й линии В.О., Тучкову мосту, пр. Добролюбова, пер. Талалихина, пер. Нестерова, Съезжинской ул., Большому пр. П.С., Ждановской наб. (обратно: по Ждановской наб., Тучкову мосту), Ждановской ул. до к/ст «Новоладожская улица»;

№ 11: от к/ст «Улица Кораблестроителей» по действующей трассе до 1-й линии В.О., далее по 1-й линии В.О., Тучкову мосту, пр. Добролюбова, пер. Талалихина, пер. Нестерова, Съезжинской ул. (обратно: по Большому пр. П.С.) до к/ст «Съезжинская улица»;

№ 12: от к/ст «Улица Кораблестроителей» по действующей трассе до Потемкинской ул., далее по Потемкинской ул., ул. Чайковского, Литейному пр. и в обратном направлении по действующей трассе до к/ст «Улица Кораблестроителей»;

№ 15: от к/ст «Сызранская улица» по действующей трассе до Потемкинской ул., далее по Потемкинской ул., ул. Чайковского, Литейному пр. и в обратном направлении по действующей трассе до к/ст «Сызранская улица»

№ 17: от к/ст «Сызранская улица» по ул. Решетникова, Московскому пр., Загородному пр. до к/ст «Владимирская площадь» (обратно: по Загородному пр., Московскому пр., Благодатной ул., Новоизмайловскому пр., Краснопутиловской ул., Варшавской ул., ул. Галстяна, ул. Костюшко, ул. Галстяна, Краснопутиловской ул., Новоизмайловскому пр., Благодатной ул., Московскому пр., ул. Решетникова);

№ 22: от к/ст «Хасанская улица» по действующей трассе до к/ст «Проспект Бакунина».

- 19 мая c 06:00 до 14:00 по Троицкому мосту, Суворовской площади.

Трамваи следуют:

№ 3: от к/ст «Площадь Репина» по Садовой ул., Лермонтовскому пр., Троицкому пр., 1-й Красноармейской ул., Загородному пр., Звенигородской ул., ул. Марата, Колокольной ул., Владимирскому пр., Литейному пр., Литейному мосту, ул. Академика Лебедева, Лесному пр., Гренадерской ул., Б. Сампсониевскому пр., ул. Смолячкова (обратно: по Лесному пр.) до к/ст «Станция метро «Выборгская».