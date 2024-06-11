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Питерец.ру » Общество » Закрывается троллейбусное движение по Дворцовому мосту, Исаакиевской площади

Закрывается троллейбусное движение по Дворцовому мосту, Исаакиевской площади

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Опубликовал: Вадик Котов
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16 июня с 06:00 до 16:00 закрывается троллейбусное движение по Дворцовому мосту, Исаакиевской площади.

В связи с проведением физкультурного мероприятия «Санкт-Петербург. Экиден. 42195/6» 16 июня с 06:00 до 16:00 закрывается троллейбусное движение по Дворцовому мосту, Исаакиевской площади.

Троллейбусы следуют:

№ 1: от к/ст «Улица Маршала Тухачевского» по действующей трассе до М. Морской ул., далее по М. Морской ул., Гороховой ул., (обратно: по Адмиралтейскому пр., Невскому пр.) до к/ст «Адмиралтейский проспект»;

№ 5: от к/ст «Улица Маршала Тухачевского» по ул. Маршала Тухачевского, Апрельской ул., пр. Металлистов, Якорной ул., Комаровскому проезду, Большеохтинскому мосту, Тульской ул., Суворовскому пр., Невскому пр., М. Морской ул., Гороховой ул., (обратно: по Адмиралтейскому пр., Невскому пр.) до к/ст «Адмиралтейский проспект»;

№ 7: от к/ст «Таллинская улица» по действующей трассе до М. Морской ул., далее по М. Морской ул., Гороховой ул., (обратно: по Адмиралтейскому пр., Невскому пр.) до к/ст «Адмиралтейский проспект»;

№ 10: движение осуществляется по двум трассам:

- от к/ст «Улица Кораблестроителей» по ул. Кораблестроителей, ул. Нахимова, Наличной ул., Большому пр. В.О., Детской ул., Среднему пр. В.О., 22-й и 23-й линиям В.О., Большому пр. В.О., 1-й линии В.О., Тучкову мосту, пр. Добролюбова, пер. Талалихина, пер. Нестерова, Съезжинской ул. (обратно: по Большому пр. П.С.) до к/ст «Съезжинская улица»;

-  от к/ст «Улица Кораблестроителей» по действующей трассе до 1-й линии В.О., далее по 1-й линии В.О., Тучкову мосту, пр. Добролюбова, пер. Талалихина, пер. Нестерова, Съезжинской ул., Большому пр. П.С., Ждановской наб. (обратно: Ждановской наб., Тучкову мосту), Ждановской ул. до к/ст «Новоладожская улица»;

№ 11: от к/ст «Хасанская улица» по Хасанской ул., ул. Коммуны, пр. Косыгина, Заневскому пр., мосту Александра Невского, Невскому пр., М. Морской ул., Гороховой ул., (обратно: по Адмиралтейскому пр., Невскому пр.) до к/ст «Адмиралтейский проспект»;

№ 22: от к/ст «Хасанская улица» по действующей трассе до М. Морской ул., далее по М. Морской ул., Гороховой ул., (обратно: по Адмиралтейскому пр., Невскому пр.) до к/ст «Адмиралтейский проспект».

Источник: Горэлектротранс
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