Закрытие троллейбусного движения по проспекту Испытателей

В связи с дорожными работами с 01:30 20 июля до 01:30 22 июля закрывается троллейбусное движение по проспекту Испытателей от Светлановской площади до Коломяжского проспекта.

Троллейбусы следуют:

№ 40: от к/ст «Суздальский проспект» по Светлановскому пр. до к/ст «Светлановская площадь»;

№ 50: от к/ст «Станция метро «Старая Деревня» по Торфяной дороге, Богатырскому пр., Коломяжскому пр., пр. Королева, ул. Уточкина, Комендантскому пр., Шуваловскому пр., пр. Авиаконструкторов (обратно: по Плесецкой ул., Нижне-Каменской ул., Глухарской ул., пр. Авиаконструкторов) до к/ст «Плесецкая улица».