Закрытие трамвайного движения по пр. Испытателей

В связи с дорожными работами закрывается трамвайное движение по проспекту Испытателей:

- с 05:00 8 июня до 01:00 10 июня, с 05:00 12 июня до 01:00 13 июня и с 05:00 15 июня до 01:00 17 июня - от Богатырского проспекта до Комендантской площади;

Трамваи следуют:

№ 47: движение закрыто;

№ 55: от к/ст «Трамвайный парк № 5» по Сердобольской ул., Б. Сампсониевскому пр., пр. Энгельса, 2-му Муринскому пр., Политехнической ул., Тихорецкому пр., пр. Культуры, пр. Луначарского, пр. Энгельса до к/ст «Придорожная аллея».

- с 05:00 10 июня до 01:00 12 июня - при закрытии въезда на конечную станцию «Удельный парк».

Трамваи следуют:

№ 47: движение закрыто.