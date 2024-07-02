Какой завтрак поможет похудеть?

«Питерец.ру» отмечает, что проблема с лишним весом беспокоит многих людей. Одни смирились с таким положением вещей, другие – пытаются похудеть, для чего прилагают определенные усилия.

Только вот меры борьбы с лишним весом не всегда выбираются правильно. Например, кто-то решает отказываться от завтрака, из-за чего потом срывается и налегает на пищу в другое время дня.

Диетолог Алекс Оскян рекомендует не убирать завтрак, но включить в него определенные продукты. Оптимальным выбором станет налегание на белковую пищу. Это позволит решить проблему голода и отказаться от предобеденных перекусов.

На завтрак можно есть омлет с яичными белками и сыр с малым содержанием жира. В качестве второго варианта подойдут тосты из цельнозернового хлеба, авокадо и йогурт без молочной сыворотки.