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Питерец.ру » Общество » Какой завтрак поможет похудеть?

Какой завтрак поможет похудеть?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
super.ru
Что лучше употреблять на завтрак для здорового похудения?

«Питерец.ру» отмечает, что проблема с лишним весом беспокоит многих людей. Одни смирились с таким положением вещей, другие – пытаются похудеть, для чего прилагают определенные усилия.

Только вот меры борьбы с лишним весом не всегда выбираются правильно. Например, кто-то решает отказываться от завтрака, из-за чего потом срывается и налегает на пищу в другое время дня.

Диетолог Алекс Оскян рекомендует не убирать завтрак, но включить в него определенные продукты. Оптимальным выбором станет налегание на белковую пищу. Это позволит решить проблему голода и отказаться от предобеденных перекусов.

На завтрак можно есть омлет с яичными белками и сыр с малым содержанием жира. В качестве второго варианта подойдут тосты из цельнозернового хлеба, авокадо и йогурт без молочной сыворотки.

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