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Питерец.ру » Общество » Что на завтрак

Что на завтрак

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
topspb.tv
Какие продукты лучше употреблять на завтрак?

Утренний прием пищи имеет огромное значение. Завтрак дает заряд на оставшийся день. Поэтому к выбору продуктов нужно подходить очень серьезно. Здесь лучше прислушаться к рекомендациям специалистов.

Конечно же, нельзя отказываться от завтрака как такового. Он помогает запустить процессы метаболизма. Чтобы головной мозг заработал как нужно, обязательно завтракайте.

Людям с активной деятельностью лучше выбирать пищу с медленными углеводами. Тем, у кого сидячая работа, стоит выбрать блюда с большим количеством белка. В целом на завтрак хорошо подойдет овсяная каша, омлет с сыром, фрукты. В качестве легких вариантов подойдут творог, йогурт, яйца.

«Питерец.ру» отмечает, что к рекомендациям специалистов стоит прислушиваться. Вопрос правильного питания крайне важен, ведь эти вещи серьезно влияют на здоровье.

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