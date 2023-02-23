На площади Восстания прошла церемония возложения цветов в честь Дня защитника Отечества

В Санкт-Петербурге состоялась церемония возложения цветов к обелиску «Городу-Герою Ленинграду» на площади Восстания. Мероприятие посвящено празднованию Дня защитника Отечества. В нём приняли участие Губернатор Александр Беглов, Полномочный представитель Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, временно исполняющий обязанности командующего войсками Западного военного округа генерал-майор Сергей Рюмшин, временно исполняющий обязанности Главнокомандующего Военно-морским флотом России адмирал Александр Носатов, депутат Государственной Думы Михаил Романов, вице-губернатор Николай Линченко, депутаты Законодательного Собрания Борис Зверев, Владимир Носов, Любовь Менделеева, Павел Иткин, Алексей Зинчук, Вячеслав Бороденчик, Александр Новиков, представители молодежных организаций, волонтеры.

Отметим, сегодня в Северной столице также почтили память пожарных, погибших при исполнении служебного долга. К мемориалу «Ради жизни на Земле» на Серафимовском кладбище возложили цветы и венки. 32 года назад, спасая людей при тушении пожара в гостинице «Ленинград», погибли девять сотрудников 11-й пожарной части Калининского района и один сотрудник милиции. Накануне с родственниками погибших сотрудников МЧС России по Санкт-Петербургу встретился Председатель Законодательного Собрания Александр Бельский.