На Пискаревском мемориальном кладбище возложили цветы и венки к монументу "Мать-Родина"

На Пискаревском мемориальном кладбище сегодня прошла торжественно-траурная церемония, посвященная 79-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Цветы и венки к монументу Матери-Родины возложили полномочный представитель Президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, губернатор Александр Беглов и члены правительства Санкт‑Петербурга, председатель Законодательного Собрания Санкт‑Петербурга Александр Бельский и депутаты, председатель правления Санкт‑Петербургской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Елена Тихомирова, председатель Санкт‑Петербургской общественной организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Василий Волобуев, митрополит Санкт‑Петербургский и Ладожский Варсонофий, председатель Духовного Управления мусульман Санкт‑Петербурга и Северо-Западного региона России, настоятель Санкт‑Петербургской соборной мечети муфтий Равиль Панчеев, главный раввин Санкт‑Петербургской еврейской религиозной общины Большой Хоральной синагоги Менахем Певзнер, настоятель буддийского храма «Дацан Гунзэчойнэй» ширете-лама Буда Бадмаев, а также делегация Конституционного суда Российской Федерации, члены правительства и депутаты Законодательного Собрания Ленинградской области, делегации Государственной Думы РФ, Общественной платы Санкт‑Петербурга, представители Главного командования Военно-Морского Флота и командования Ленинградского военного округа, командования Северо-Западным округом войск национальной гвардии Российской Федерации, делегация Межпарламентской ассамблеи государств – участников СНГ, делегации общественных организаций ветеранов, блокадников, несовершеннолетних узников фашистских лагерей, тружеников тыла, детей войны. Память жителей и защитников блокадного Ленинграда почтили представители дипломатического корпуса, федеральных органов власти в Северо-Западном федеральном округе, Санкт‑Петербурге и Ленинградской области, Следственного комитета, прокуратуры, МВД. Цветы и венки к подножию монумента также легли от представителей религиозных, молодежных, общественных организаций и жителей города.

Церемония завершилась проходом Почетного караула.