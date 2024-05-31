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Питерец.ру » Общество » Мошенники ищут новые пути

Мошенники ищут новые пути

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
piter-news.net
Мошенники пытаются обманывать граждан через соцвыплаты

«Питерец.ру» отмечает, что современные мошенники становятся все более изощренными. Они находят различные способы, чтобы завладеть деньгами граждан. Например, сейчас для этого используется и тема соцвыплат.

В СПб свыше 2,5 млн получающих различную соцподдержку. Это разовые выплаты, пособия и прочие начисления. Такие переводы осуществляются на основе данных, которые имеются в госструктурах, или через заявление – они принимаются в МФЦ, Госуслугах и других органах.

Власти предупреждают, что участились случаи мошенничества с выплатами. Злоумышленники звонят по телефону и запрашивают данные карт и другие личные сведения людей, и все это делается под предлогом оформления выплат. Так что необходимо сохранять бдительность.

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