Мошенники ищут новые пути

«Питерец.ру» отмечает, что современные мошенники становятся все более изощренными. Они находят различные способы, чтобы завладеть деньгами граждан. Например, сейчас для этого используется и тема соцвыплат.

В СПб свыше 2,5 млн получающих различную соцподдержку. Это разовые выплаты, пособия и прочие начисления. Такие переводы осуществляются на основе данных, которые имеются в госструктурах, или через заявление – они принимаются в МФЦ, Госуслугах и других органах.

Власти предупреждают, что участились случаи мошенничества с выплатами. Злоумышленники звонят по телефону и запрашивают данные карт и другие личные сведения людей, и все это делается под предлогом оформления выплат. Так что необходимо сохранять бдительность.