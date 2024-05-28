ента новостей

14:00
На проспекте Солидарности неизвестные напали на с ножом на 16-летнего подростка
13:49
В Петербурге прошла встреча Молодёжного парламента с молодыми депутатами Всекитайского собрания народных представителей
13:45
На Тверской улице иномарка сбила 9-летнего мальчика
12:51
На Парашютной улице иномарка сбила 11- летнего мальчика
12:47
На улице Маршала Захаров иномарка сбила 9-летнего ребенка на самокате
12:43
В Петербурге поймали подозреваемую в краже кошелька у пенсионерки
12:22
В Петербурге перекрыли очередной канал нелегальной миграции
11:46
Дзюдоисты из Петербурга стали призерами международных соревнований
10:26
Из Невы у Октябрьской набережной выловили труп мужчины
10:12
Беглов выдвинут единороссами
09:31
Ситуация с молоком оказалась удручающей
00:49
Сергей Карякин и Александра Горячкина не сыграют за сборную России по шахматам на Играх БРИКС летом в Казани
00:24
Бывший форвард СКА Роман Червенка вошёл в символическую сборную чемпионата мира – 2024, а MVP турнира стал швейцарец Кевин Фиала
00:05
«Зенит» забил «Локомотиву» 99 очков, выиграв и второй матч серии за третье место Единой Лиги ВТБ
20:17
В Ленобласти на трассе "Кола" разведут Ладожский мост
16:13
В Петропавловском соборе Дмитрий Медведев и Александр Беглов возложили цветы к надгробию Петра Великого
16:03
В День города трамвай №62 отправился в литературный рейс
15:42
В Петербурге вручили знаки отличия новым Почётным гражданам
15:14
В Петербурге открыли сад-трансформер на Синем мосту
15:03
На Сенатской площади прошла торжественная церемония, посвящённая Дню города
14:58
В России появился первый государственный центр киберспорта
11:53
В Ленобласти 8-летний мальчик выпал с квадроцикла
11:36
В Ленобласти полицейские ликвидировали подпольную нарколабораторию
11:28
«Город добрых людей» – праздник в честь Дня города
11:04
В Гатчине школьник ударил ножом прохожего
10:57
На проспекте Энгельса «Лада Х-Рэй» сбила 17-летнюю девушку на электросамокате
10:47
В Петербурге пенсионерка инвестировала в мошенников более 10,7 млн рублей
09:50
Поздравляем с 321-й годовщиной основания Санкт Петербурга
09:29
Врач о вреде супов
08:16
Коллективисты или индивидуалисты?
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » В Петербурге прошла встреча Молодёжного парламента с молодыми депутатами Всекитайского собрания народных представителей

В Петербурге прошла встреча Молодёжного парламента с молодыми депутатами Всекитайского собрания народных представителей

0
14
Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
ЗАКС
В Мариинском дворце прошла встреча Молодёжного парламента с молодыми депутатами Всекитайского собрания народных представителей

Мариинский дворец посетила делегация молодых депутатов Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Китая. Во встрече приняли участие представители Молодёжного парламента при Законодательном Собрании Санкт-Петербурга, Комитета по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями, члены «Молодой Гвардии Единой России», советник спикера петербургского парламента Марьяна Яковлева. Китайскую делегацию возглавил депутат ВСНП, мэр города Ордос автономного района Внутренняя Монголия, также присутствовали депутаты, предприниматели, руководители компаний, представители вузов КНР. Стороны обменялись опытом в законотворческой работе, обозначили планы на дальнейшее сотрудничество. Марьяна Яковлева приветствовала гостей от имени Председателя Законодательного Собрания Александра Бельского и рассказала о работе Молодёжного парламента и взаимодействии со студенческим сообществом города.

– Взаимодействие с Китаем – стратегическое для нас направление. Наш Молодёжный парламент существует уже два года, за это время у нас появилось большое количество направлений в деятельности: это и спорт, и культура, и работа со школьниками и студентами. Трудами наших активистов был создан специальный сайт «Петербургский ассистент» – уникальная платформа, которая помогает студентам, в том числе иногородним, сориентироваться в Санкт-Петербурге, понять, как получить все необходимые документы для регистрации, где провести время, и как решить бытовые вопросы. Благодарю вашу делегацию за визит. Рада, что между нашими странами, в том числе на самом высоком уровне, есть полное взаимопонимание. Наша задача – поддерживать это взаимопонимание, показывать, что между Россией и Китаем есть крепкий союз, – сказала она.

Глава делегации Ду Хуэлян поблагодарил представителей МГЕР и членов Молодежного парламента за гостеприимство и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество. Он подчеркнул, что визит проходит в рамках 75-летия установления дипломатических связей между Китаем и Россий.

– Наша делегация – одна из первых, кто посетил Россию после недавнего заключения соглашения о стратегическом партнерстве, которое подписали Владимир Путин и Си Цзиньпин. Этот документ даёт много возможностей для укрепления сотрудничества в самых разных областях. Россия и Китай – давние партнёры, мы всегда поддерживаем принципы равенства, доверия и взаимовыгодного сотрудничества. Для нас важно, что Москва поддерживает территориальную целостность Китая, мы, в свою очередь, поддерживаем Россию в политических вопросах, связанных с защитой её территорий. Главная задача с нашей стороны – сплочение и взаимодействие молодых поколений обеих стран, – отметил Ду Хуэлян.
Источник: ЗАКС
Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

24-10-2022, 15:34
Студентка Корабелки стала вице-спикером Петербургского Молодежного парламента
23-09-2022, 16:42
Первое заседание Молодежного парламента: Выборы председателя, новый регламент и актуальная повестка
10-05-2023, 15:21
Мариинский дворец посетили депутаты Сухумского городского Собрания
28-02-2023, 13:00
Стартовал набор команд для участия в чемпионате «‎Молодёжь Решает»
21-11-2022, 20:40
Молодёжный парламент: призывников нужно обеспечить правом трудоустройства без испытательного срока
23-05-2024, 11:41
В Ротонде Мариинского дворца прошел концерт мужского хора Духовной академии

Происшествия на дорогах

0
32
Сегодня, 13:45
На Тверской улице иномарка сбила 9-летнего мальчика
0
51
Сегодня, 12:51
На Парашютной улице иномарка сбила 11- летнего мальчика
0
58
Сегодня, 12:47
На улице Маршала Захаров иномарка сбила 9-летнего ребенка на самокате
0
141
Вчера, 11:53
В Ленобласти 8-летний мальчик выпал с квадроцикла
Наверх