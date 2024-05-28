В Петербурге прошла встреча Молодёжного парламента с молодыми депутатами Всекитайского собрания народных представителей

Мариинский дворец посетила делегация молодых депутатов Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) Китая. Во встрече приняли участие представители Молодёжного парламента при Законодательном Собрании Санкт-Петербурга, Комитета по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями, члены «Молодой Гвардии Единой России», советник спикера петербургского парламента Марьяна Яковлева. Китайскую делегацию возглавил депутат ВСНП, мэр города Ордос автономного района Внутренняя Монголия, также присутствовали депутаты, предприниматели, руководители компаний, представители вузов КНР. Стороны обменялись опытом в законотворческой работе, обозначили планы на дальнейшее сотрудничество. Марьяна Яковлева приветствовала гостей от имени Председателя Законодательного Собрания Александра Бельского и рассказала о работе Молодёжного парламента и взаимодействии со студенческим сообществом города.

– Взаимодействие с Китаем – стратегическое для нас направление. Наш Молодёжный парламент существует уже два года, за это время у нас появилось большое количество направлений в деятельности: это и спорт, и культура, и работа со школьниками и студентами. Трудами наших активистов был создан специальный сайт «Петербургский ассистент» – уникальная платформа, которая помогает студентам, в том числе иногородним, сориентироваться в Санкт-Петербурге, понять, как получить все необходимые документы для регистрации, где провести время, и как решить бытовые вопросы. Благодарю вашу делегацию за визит. Рада, что между нашими странами, в том числе на самом высоком уровне, есть полное взаимопонимание. Наша задача – поддерживать это взаимопонимание, показывать, что между Россией и Китаем есть крепкий союз, – сказала она.

Глава делегации Ду Хуэлян поблагодарил представителей МГЕР и членов Молодежного парламента за гостеприимство и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество. Он подчеркнул, что визит проходит в рамках 75-летия установления дипломатических связей между Китаем и Россий.

– Наша делегация – одна из первых, кто посетил Россию после недавнего заключения соглашения о стратегическом партнерстве, которое подписали Владимир Путин и Си Цзиньпин. Этот документ даёт много возможностей для укрепления сотрудничества в самых разных областях. Россия и Китай – давние партнёры, мы всегда поддерживаем принципы равенства, доверия и взаимовыгодного сотрудничества. Для нас важно, что Москва поддерживает территориальную целостность Китая, мы, в свою очередь, поддерживаем Россию в политических вопросах, связанных с защитой её территорий. Главная задача с нашей стороны – сплочение и взаимодействие молодых поколений обеих стран, – отметил Ду Хуэлян.