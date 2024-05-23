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Питерец.ру » Культура » В Ротонде Мариинского дворца прошел концерт мужского хора Духовной академии

В Ротонде Мариинского дворца прошел концерт мужского хора Духовной академии

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
ЗАКС
В преддверии 321-й годовщины со дня основания Санкт-Петербурга в Ротонде состоялся концерт мужского хора Духовной академии

В преддверии 321-й годовщины со дня основания Санкт-Петербурга в Ротонде Мариинского дворца состоялся концерт мужского хора Санкт-Петербургской Духовной академии под регентством Петра Белокрылова. Мероприятие было организованно Молодёжным парламентом при поддержке Законодательного Собрания СПб и Академии на Неве.

С приветственным словом от имени Председателя Законодательного Собрания к гостям мероприятия обратились депутат петербургского парламента Андрей Горшечников и председатель Молодежного парламента Дмитрий Агафонов.

– Приветствую вас в этом прекрасном зале, способном вызвать вдохновение у творческих людей. Приятно видеть здесь столько представителей молодёжи, которым мы будем передавать ответственность за нашу историю, наше наследие и любимый город. Спасибо хору Духовной академии за этот концерт, посвящённый Санкт-Петербургу, – сказал депутат.

Дмитрий Агафонов выразил надежду, что выступления хора в стенах дворца в канун Дня города станут доброй традицией и будут каждый раз привлекать такую же широкую молодёжную аудиторию.

Артистам хора была вручена Благодарность Председателя ЗС СПб Александра Бельского.

Концерт открыла композиция «Гимн Великому городу» из балета Глиэра «Медный всадник». 21 год назад, в 2003 году, в стенах Мариинского дворца депутатами Законодательного Собрания эта мелодия была утверждена в качестве гимна Северной столицы. Также для представителей молодёжи и активистов общественных организаций в исполнении студентов Духовной академии прозвучали патриотические песни и пасхальные гимны.

Источник: ЗАКС
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