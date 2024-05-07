Глазков о рогах лося

«Питерец.ру» отмечает, что в лесах недалеко от Северной столицы удается обнаружить лосиные рога. О ситуации поведал ученый Павел Глазков, который недавно сам нашел один из таких «трофеев».

По словам специалиста, сохатые приступают к скидыванию рогов в осеннее время – после завершения брачного периода. Сначала это делают взрослые особи, молодые же избавляются от рогов в первые месяцы зимы.

Найти эти «украшения» можно и осенью, но в тот период они плохо видны. Зато весной картина становится совершенно иной – именно тогда увидеть рога проще. Они находятся на старой траве и виды даже с дальнего расстояния.

Рога сохатого нередко используются в интерьере. Также из них изготавливают различные сувениры, а иногда рога применяют в качестве ингредиентов для собачьих витаминов.