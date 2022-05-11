ента новостей

09:02
Что с грибным сезоном
07:58
Как защититься от клещей
22:20
Вслед за Станиславом Шушкевичем умер первый президент Украины Леонид Кравчук – ещё один участник Беловежских соглашений
17:46
В Петербурге полицейские задержали развратника из Узбекистана
17:28
Обещания ПМЭФ-2022: Петербург не смог реализовать инновационные проекты
12:08
На развязке КАД с Приморским шоссе полностью перекроют разворотную петлю
09:59
Людей было больше миллиона
09:17
Активно торгуем с китайцами
09:13
Как женщине сохранять молодость?
13:32
Провал транспортной реформы в Петербурге привел к увеличению нагрузки на метро
10:36
Мы продолжаем сотрудничать
10:29
Руководители поздравили с Днем победы
09:39
В стоматологии возникли сложности
14:56
По меньшей мере 32 человека погибли в результате мощного взрыва, разрушившего отель в Гаване
14:49
В Петербурге задержан отчим-истязатель, возбуждено уголовное дело
14:44
В Ленобласти задержаны граждане за культивацию наркосодержащих растений
14:36
В Ленобласти 2-летний малыш выпал с 4-го этажа
14:33
Петербуржцы рассказали о подарках Смольного для ветеранов: «Пакетик дешевых макарон и бутылка масла»
12:30
В Ленобласти в ДТП погиб пожилой водитель
12:06
В Петербурге задержали развратника из Архангельской области
12:02
В Петербурге неизвестный изнасиловал 14-летнюю девочку
11:53
В Ленобласти аферисты через WhatsApp выманили деньги у пенсионера
19:23
Более 4 тыс. военнослужащих приняли участие в генеральной репетиции Парада Победы на Дворцовой площади в Петербурге
14:06
В Ленобласти пенсионерку обокрали под предлогом вакцинирования от ковид-19
14:01
В Ленобласти подожгли Забытый автомобиль
12:27
Конюшенное ведомство в Петербурге может отойти азербайджанским «друзьям» Беглова
11:48
В Ленобласти песионерка перевела аферистам 40 тысяч рублей
11:39
На развязке КАД с Волхонским шоссе будут полностью перекрывать четыре съезда
07:36
Запад провалился
07:31
Что с цифровыми предпочтениями?
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Общество » Что с грибным сезоном

Что с грибным сезоном

0
0
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
gorod-plus.tv
Какие грибы можно будет собирать в мае?

«Питерец.ру» отмечает, что в скором времени в лесах Северной столицы и Ленобласти можно будет собирать грибы. Уже в этом месяце начнут появляться опята и строчки. Об этом сообщил грибовед Николай Будник.

При этом специалист подчеркнул, что крайне важно не перепутать гигантский строчок и обыкновенный. В первом случае мы имеем дело со съедобным грибом, во втором – с ядовитым. Причем главным здесь является не размер, а внешний вид. Если же вы сомневаетесь, лучше этот гриб не трогать.

Биолог Павел Глазков отметил, что лето должно быть богатым на грибы. Причем первые появления можно заметить уже сейчас. Для грибников доступны строчки и сморчки. В земле достаточное количество влаги, что и становится поводом для благоприятного прогноза. Так что грибы летом должны быть, причем их хватит даже на осень.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

24-08-2019, 09:36
Где лучше собирать грибы?
22-07-2021, 09:40
Как собирать и готовить грибы
18-08-2020, 10:05
Самые опасные грибы
7-07-2020, 10:29
Правила грибника
26-05-2015, 13:11
Весенние грибочки привели двух петербурженок на больничные койки
5-10-2015, 07:56
Фестиваль грибов и ягод в Ботаническом саду

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
173
8-05-2022, 12:30
В Ленобласти в ДТП погиб пожилой водитель
0
142
6-05-2022, 13:49
В Ленобласти иномарка сбила ребенка и скрылась
0
151
5-05-2022, 15:03
В Ленобласти внедорожник "Мерседес" влетел в стоянку грузовиков
0
185
5-05-2022, 09:44
В Ленобласти иномарка насмерть сбила велосипедиста
Наверх