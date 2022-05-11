Что с грибным сезоном

«Питерец.ру» отмечает, что в скором времени в лесах Северной столицы и Ленобласти можно будет собирать грибы. Уже в этом месяце начнут появляться опята и строчки. Об этом сообщил грибовед Николай Будник.

При этом специалист подчеркнул, что крайне важно не перепутать гигантский строчок и обыкновенный. В первом случае мы имеем дело со съедобным грибом, во втором – с ядовитым. Причем главным здесь является не размер, а внешний вид. Если же вы сомневаетесь, лучше этот гриб не трогать.

Биолог Павел Глазков отметил, что лето должно быть богатым на грибы. Причем первые появления можно заметить уже сейчас. Для грибников доступны строчки и сморчки. В земле достаточное количество влаги, что и становится поводом для благоприятного прогноза. Так что грибы летом должны быть, причем их хватит даже на осень.