Что не так с черникой

Павел Глазков посоветовал жителям Северной столицы и области воздержаться от сбора черники. По словам биолога, эта ягода пока еще не поспела, хотя и выглядит спелой.

Однако этот внешний вид обманчив. К тому же вкус черники остается кислым. Так что необходимо подождать 1-2 недели. Только потом можно будет собирать ягоду. Причем сам Глазков предпочитает это делать в середине августа. Поэтому со сбором нужно повременить и дождаться периода, когда ягода наберет свои кондиции.

«Питерец.ру» отмечает, что черника обладает полезными свойствами. Она является антисептиком и природным антибиотиком. Причем это характерно как для плодов, так и для листьев. Еще ягода содержит огромное количество витаминов и других полезных веществ.