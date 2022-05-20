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Питерец.ру » Общество » Как вести себя с гадюкой

Как вести себя с гадюкой

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Что нужно делать при встрече с гадюкой?

«Питерец.ру» напоминает, что в Петербурге и Ленобласти водятся гадюки. Чтобы не подвергнуться укусу этой ядовитой змеи, нужно соблюдать простые правила. Биолог Павел Глазков отметил, что в 99% случаев в укусах гадюки виноваты сами люди. Именно человек провоцирует змею на такое поведение, хотя она нападать на него изначально не собиралась.

По словам специалиста, люди начинают топтать змею ногами, бить палкой и даже брать за хвост. Бывает, человек перемещается в лесу очень быстро и находящаяся рядом змея не успевает отползти. В такой ситуации гадюка обычно кусает за ногу.

Поэтому лучше гулять в лесу в коротких сапогах. Если вы собираетесь срезать гриб, сначала внимательно осмотрите землю. Еще постучите по ней палкой. Если где-то недалеко находится змея, она уползет. Учитывайте, что змеи часто греются на солнечных полянах. Так что будьте особенно осторожно в таких местах. Гадюки обладают молниеносной реакцией. Если приблизиться к змее менее чем на метр, она может напасть.

Если укус произошел, нужно обязательно высосать яд. Он становится гораздо опаснее при попадании в кровь, чем на слизистые. При высасывании можно удалить до половины яда. Ребенку это вообще может спасти жизнь. Если при укусе важно пить много жидкости, но следует исключить алкоголь.

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