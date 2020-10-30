В Петербурге пенсионерка отдала «юристам» 800 000 рублей

В Центральном районе Петербурга 73-летняя женщина пожаловалась в полицию на неких злоумышленников, которые 22 октября в помещении дома 18 литера «Д» на улице Константина Заслонова, под предлогом заключения договоров об оказании юридических услуг в одном ООО завладели ее деньгами в сумме 800 000 рублей.

Раннее с заявлением пенсионерка не обращалась, так как считала, что договор является настоящим.