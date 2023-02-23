К чему приводит авитаминоз

«Питерец.ру» отмечает, что авитаминоз приводит к негативным последствиям для человека. В такой ситуации люди чувствуют недомогание и усталость. Еще происходит ухудшение работоспособности. Также может наблюдаться сонливость. Об этом рассказала врач Наталья Половодова.

По словам специалиста, на нехватку витаминов необходимо обязательно обращать внимание. К сожалению, многие этого не делают, совершая большую ошибку. Недостаток витаминов сказывается на качестве жизни.

Что касается петербуржцев, они обычно страдают из-за нехватки витамина D. Именно он укрепляет иммунитет. Полная нехватка витаминов возникает редко. Но их недостаток встречается гораздо чаще. Причем на это влияют стрессы, злоупотребление алкоголем и неразумные диеты.