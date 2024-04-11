Сегодня в Санкт-Петербургском военном институте войск национальной гвардии Российской Федерации состоялась тренировка парадного расчета.
В ходе подготовки к военному параду в ознаменование 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, курсанты института отработали строевые приёмы с оружием в движении, перестроения в составе подразделения и совершение торжественного марша.
Всего в Параде Победы в Санкт-Петербурге примут участие более 200 курсантов Санкт-Петербургского военного института войск национальной гвардии Российской Федерации и военнослужащих Северо-Западного округа Росгвардии.
В Петербургском институте Росгвардии началась подготовка к Параду Победы
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Опубликовал: Вадик Котов
Фото:
Росгвардия
В Санкт-Петербургском военном институте Росгвардии стартовала подготовка к Параду Победы
Сегодня в Санкт-Петербургском военном институте войск национальной гвардии Российской Федерации состоялась тренировка парадного расчета.
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