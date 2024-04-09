Массовый сбой программного обеспечения ГИБДД

В связи с техническим сбоем программного обеспечения в регистрационно-экзаменационных подразделениях Санкт-Петербурга и Ленинградской области временно приостановлено оказание государственных услуг по регистрации транспортных средств и замене водительских удостоверений.

В настоящее время специалисты принимают меры к устранению причин технического сбоя в работе ресурсов.

Просим граждан с пониманием отнестись к возникшей ситуации и воздержаться от посещения межрайонных регистрационно-экзаменационных отделов в ближайшие часы.

О возобновлении оказания подразделениями Госавтоинспекции государственных услуг в полном объеме будет сообщено дополнительно.

Время работы подразделений будет продлено, чтобы принять всех обратившихся граждан.