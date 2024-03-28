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Питерец.ру » Общество » «Волонтёры Победы» и «Единая Россия» проведут историческую игру «1 418», посвящённую событиям Великой Отечественной войны

«Волонтёры Победы» и «Единая Россия» проведут историческую игру «1 418», посвящённую событиям Великой Отечественной войны

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Опубликовал: Вадик Котов
0
Фото:
Единая Россия
Команды смогут подготовиться к «Диктанту Победы» в интерактивном формате, получить сертификаты об участии, а лучшим достанутся призы от организаторов

4 апреля пройдет Всероссийская историческая интеллектуальная игра «1 418». Игра будет посвящена событиям Великой Отечественной войны и наступательным операциям советской армии, совершенным в 1944 году. Организаторами игры являются всероссийское движение «Волонтёры Победы», организационный комитет партии «Единая Россия» «Наша Победа» и Фонд стратегических инициатив Музея Победы при поддержке Фонда президентских грантов.

«По традиции, при подготовке к «Диктанту Победы» мы проводим историческую игру «1418». Игра уникальна тем, что ее создает сама молодежь для молодежи. При разработке использовались архивные документы и воспоминания ветеранов, такая работа проводится совместно с профессиональными историками. С каждым годом мы видим, как число участников только увеличивается, что еще раз подтверждает привлекательность такого формата», — отметила председатель Центрального штаба «Волонтеров Победы», зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко.

В онлайн-игре «1 418» может принять участие любой желающий в возрасте от 14 лет. Для получения призового места необходимо собрать команду от 3 до 10 человек в возрасте от 14 до 18 лет и определить капитана. Задания игры будут составлены на основе воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны, архивных документов и исторических фактов. Особое внимание уделят вопросам о «10 сталинских ударах» — серии наступательных операций, проведенной вооруженными силами СССР в 1944 году. Игра проводится в преддверии Международной акции «Диктант Победы», поэтому проявившие себя команды смогут применить полученные знания и успешно подготовиться к участию в тестировании.

«Интеллектуальная игра «1418» стала уже хорошей традицией. Но для нашей молодежи это больше, чем разминка для ума — она позволит погрузиться в трагические события 1941-1945 годов, лучше узнать историю Великой Отечественной войны. Кроме того, для ребят это хорошая подготовка к «Диктанту Победы», который пройдет в канун 79-й годовщины Победы», — подчеркнул председатель комитета Госдумы по информполитике, координатор проекта «Историческая память» Единой России Александр Хинштейн.

Отметим, что историческая экспертиза всех материалов игры осуществляется специалистами Российского военно-исторического общества и Российского исторического общества. Основной целью мероприятия является историческое просвещение подрастающего поколения и молодёжи с помощью интерактивных и досуговых форматов.

К участию в игре приглашаются команды из разных регионов России. Для удобства участников трансляции игр для разных округов пройдут в разное время. В Петербурге трансляция начнется в 11:00.

По итогам четырех игр каждый участник получит подтверждающий документ – сертификат, а по результатам четырех игр в каждом федеральном округе будут определены три команды, набравшие наибольшее количество баллов. Участникам команд-победителей будут направлены призы от организаторов.

Зарегистрироваться на игру и узнать подробности можно на сайте игра-1418.рф.

Справочно: В 2023 году в просветительских мероприятиях Волонтёров Победы приняло участие свыше миллиона человек. Среди проводимых мероприятий можно выделить 3 онлайн-игры: «Высота 102.0», посвящённая 80-летию окончания Сталинградской битвы, «1 418» и игра «Наша Победа». Отметим, что «1 418» в 2022 году вошла в Книгу Рекордов России как самая массовая интеллектуальная историческая онлайн-игра, посвященная событиям Великой Отечественной войны, в России. Тогда в ней приняло участие 32 744 человека.

Источник: Единая Россия
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